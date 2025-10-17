Ce samedi à 20h, l’ASSE reçoit Le Mans dans son chaudron de Geoffroy-Guichard. Avant cette affiche, le coach stéphanois Eirik Horneland a répondu aux questions des journalistes et livré ses impressions sur la rencontre et la forme actuelle de son ailier géorgien Zuriko Davitashvili. Extraits.

Sur Zuriko Davitashvili : "Lors du match contre Montpellier, on a vu qu’il retrouvait la forme. Il a eu un été un peu compliqué, car il n’a pas pu disputer tous les matchs de préparation. Il lui manquait ce temps de jeu pour se sentir à l’aise. Aujourd’hui, à l’entraînement, on le voit évoluer à un très haut niveau physique. Les matchs internationaux avec la Géorgie l’aident aussi à franchir un cap.

À Montpellier, il a montré qu’il était en forme. Après un été difficile et un manque de rythme, il enchaîne désormais les minutes et devient de plus en plus agressif avec le ballon. On le voit percuter, combiner, porter le danger devant le but adverse. Il a encore été dangereux lors du match Géorgie–Turquie. Même si la rencontre a été compliquée, il a su se montrer décisif. Plus il joue, meilleur il devient. On sent que, lorsqu’il est à son meilleur niveau, c’est vraiment un top joueur.

Le geste qu’il a réalisé pour inscrire le deuxième but à Montpellier, sur le ballon dévié après le centre d’Ebenezer Annan, était bien plus difficile à exécuter qu’il n’y paraît. C’est typiquement le genre de joueur capable d’être décisif, un vrai finisseur devant le but, surtout maintenant qu’il est en pleine confiance.

On l’a associé sur le dernier match avec Florent Tardieu au milieu. On sait que cette connexion fonctionne bien depuis la saison dernière. Avec Ebenezer sur le côté, cela forme un triangle solide sur le flanc gauche.

Zuriko s’est aussi beaucoup impliqué dans les phases défensives contre Montpellier. On le voit de plus en plus fiable, défendre avec intensité. C’est un joueur très intelligent, qui sait se placer correctement sur le terrain. Évidemment, les joueurs offensifs courent toujours plus vite vers l’avant que vers l’arrière, mais le fait d’avoir été décisif devant le but l’a sans doute motivé à encore mieux défendre."

Sur le travail collectif : "Sur le plan défensif, Zuriko n’est pas le seul à souligner. Le match a été difficile dans ce domaine pour les autres attaquants aussi, car le ballon changeait souvent de camp. Chaque équipe mettait beaucoup d’intensité et d’envie pour le récupérer. Les joueurs ont montré un excellent état d’esprit collectif. Je leur tire mon coup de chapeau."