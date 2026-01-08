Débuter la phase retour de la même manière que terminer la phase aller : voilà la contre-performance réalisée par l’ASSE. Car oui, enchaîner deux matchs nuls face à la lanterne rouge Bastia et au promu manceau (aussi performant et surprenant soit-il), ce n’est pas glorieux. La faute à une multitude d’absences ? État des lieux des temps de jeu après 18 journées de Ligue 2.

Vingt-six. Pour inaugurer cette année 2026, Eirik Horneland a fait jouer un 26e joueur en Ligue 2 : Paul Eymard, deux jours avant sa majorité et la signature de son premier contrat professionnel.

26 joueurs en 18 matchs, c’est beaucoup. Et cette statistique peut sans doute s’expliquer par une autre : seuls trois joueurs ont été systématiquement titularisés depuis le début de saison (Larsonneur, Tardieu et Nadé). Preuve que le turn-over (subi à cause des blessures et suspensions ou voulu par l’entraîneur) est bien trop important.

Les six mousquetaires de Eirik Horneland

Si l’on souhaite se pencher de plus près sur le phénomène, l’étude des groupes convoqués par le technicien norvégien est intéressante. Sur les 18 groupes (de 18 joueurs*) convoqués par Horneland depuis le début de la saison, seuls six joueurs en ont systématiquement fait partie : Larsonneur, Maubleu, Nadé, Tardieu, Cardona et El Jamali. Deux gardiens, un jeune joueur de 18 ans, et donc seulement trois joueurs de champ confirmés. Davitashvili et Old (17 chacun), Jaber (16), Boakye, Moueffek et Stassin (16) suivent ensuite.

Revenons aux matchs disputés. Eirik Horneland peut s’appuyer sur un triangle fiable (au niveau du temps de jeu) : Larsonneur, Nadé et Tardieu. 18 convocations, 18 matchs joués, 18 titularisations. Irvin Cardona, lui, a disputé 17 matchs, tandis que Jaber et Davitashvili ont pris part à 16 rencontres.

Mahmoud Jaber est la recrue qui a joué le plus de matchs de championnat depuis le début de saison. Ebenezer Annan en a disputé 14, tandis que Ferreira en a joué 12, tout comme Joshua Duffus. Chico Lamba, de retour de blessure le week-end dernier, a joué 10 matchs. Les jeunes Stojkovic et Traoré, eux, n’ont goûté qu’une seule fois chacun à un match professionnel avec les Verts.

Les gagnants de la relégation de l'ASSE

Concernant les joueurs déjà présents la saison passée, quatre d’entre eux ont d’ores et déjà obtenu plus de temps de jeu cette saison que lors de l’intégralité de la saison dernière de championnat :

Florian Tardieu : 1 609 minutes de jeu cette saison contre 1 225 la saison dernière

Augustine Boakye : 1 072 minutes de jeu cette saison contre 734 la saison dernière

Maxime Bernauer : 891 minutes de jeu cette saison contre 764 la saison dernière

Igor Miladinovic : 688 minutes de jeu cette saison contre 28 la saison dernière

1 620 minutes de jeu ont été disputées depuis le début de la saison en Ligue 2 par les Verts. Seuls quatre Stéphanois ont disputé plus des trois quarts de ce total :

Gautier Larsonneur : 1 620 minutes, soit 100 % du temps de jeu

Florian Tardieu : 1 609 minutes, soit 99,3 % du temps de jeu

Mickaël Nadé : 1 557 minutes, soit 96,1 % du temps de jeu

Mahmoud Jaber : 1 274 minutes, soit 78,6 % du temps de jeu

Non loin derrière, on retrouve Ebenezer Annan (73,1 %) et Zuriko Davitashvili (71,8 %). À l’inverse, certains joueurs ont eu très peu de temps de jeu, voire aucun, pour différentes raisons :

Brice Maubleu : 0 minute

Djylian N’Guessan : 6 minutes, soit 0,4 % du temps de jeu

Lassana Traoré : 6 minutes, soit 0,4 % du temps de jeu

Strahinja Stojkovic : 22 minutes, soit 1,4 % du temps de jeu

Paul Eymard : 45 minutes, soit 2,8 % du temps de jeu

Dylan Batubinsika : 90 minutes, soit 5,6 % du temps de jeu

Yvann Maçon (qui a rejoint la Grèce) : 99 minutes, soit 6,1 % du temps de jeu

L'ASSE a-t-elle des porte-bonheurs dans son effectif ?

Il y a une question que tout le monde se pose : avec quels joueurs l’ASSE gagne-t-elle le plus de matchs ? Différentes statistiques peuvent répondre à cette question, mais toutes ont leurs limites, dont celle inhérente au temps de jeu des joueurs lors des matchs victorieux. Si l’on prend les neuf victoires de l’ASSE en L2 cette saison, 810 minutes de jeu sont à prendre en compte.

Logiquement, Gautier Larsonneur a pris part à 100 % des victoires de l’ASSE cette saison puisqu’il a disputé les 18 matchs du club en L2 depuis la J1. Florian Tardieu aussi a disputé l’intégralité des victoires de l’ASSE (100 %). Mickaël Nadé n’est pas loin (97,8 %). Viennent ensuite Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Augustine Boakye, Irvin Cardona, João Ferreira ou encore un certain Chico Lamba, qui n’a joué que neuf matchs jusqu’à présent. L’espoir portugais a disputé 61,1 % du temps de jeu des matchs victorieux.

Larsonneur : 100 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Tardieu : 100 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Nadé : 97,8 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Jaber : 91,7 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Annan : 88,8 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Boakye : 80,4 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Cardona : 63,3 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Ferreira : 62,6 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Lamba : 61,1 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Davitashvili : 59,9 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Bernauer : 55,6 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

Stassin : 53,1 % du temps de jeu lors des 9 victoires de l’ASSE

* Pour le match ASSE – Nancy, Horneland avait convoqué 19 joueurs face à l’incertitude planant autour d’Augustine Boakye. Finalement, l’attaquant ghanéen n’avait pas été inscrit sur la feuille de match.