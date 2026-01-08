L’AS Saint-Étienne figure parmi le Top 10 des clubs les mieux soutenus d’Europe. C’est ce que révèle ce lundi le média Stadium Traveler sur X, à travers un classement des meilleures affluences moyennes en 2025 hors première division.

Avec 31 157 spectateurs de moyenne, l’ASSE se hisse à la 9ᵉ place du top 10 européen, faisant d’elle l’unique représentante française dans ce classement. Un classement largement dominé par l’Allemagne, où la deuxième division demeure un championnat très compétitif et particulièrement suivi par les supporters. Ce sont pas loin de huit équipes Allemande qui complète ce classement.

Geoffroy-Guichard, référence de l'affluence

Avec d’une capacité totale de 41 965 places au stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne affiche un taux de remplissage moyen de 74,24 %. Un chiffre significatif qui confirme que, malgré les résultats sportifs et le contexte de la Ligue 2, le Chaudron reste un lieu à part en Europe. Plus que jamais, le club stéphanois est porté par une fidélité et une ferveur populaire.

Par ailleurs, cette performance a été impactée par plusieurs sanctions disciplinaires. En 2025, en Ligue 2, l’ASSE a dû composer avec la fermeture du Kop Sud à deux reprises, ainsi que celle du Kop Nord lors d’une rencontre, des décisions qui ont pesé sur la moyenne d’affluence globale.

En France, l’Olympique de Marseille tire également son épingle du jeu. Le club phocéen se classe à la 7ᵉ place du classement général des affluences moyennes. Avec 64 401 spectateurs par match et un taux de remplissage de 95,56 %.

Enfin, au niveau européen, le classement des deuxièmes divisions est largement dominé par l’Allemagne. La Bundesliga 2 place huit clubs dans le top 10. En tête, l’historique Schalke 04 réalise une performance exceptionnelle avec 61 904 spectateurs de moyenne pour une capacité de 62 271 places. Soit un total de 99,41 % de remplissage. Une statistique impressionnante qui permet au club allemand de se hisser à la 10ᵉ place européenne toutes divisions confondues.

Le top 10 des meilleures affluences en deuxième division (2025)

Schalke 04 : 61 826 Hertha Berlin : 48 451 FC Kaiserslautern : 47 205 Hanovre 96 : 44 600 Fortuna Düsseldorf : 42 683 Bursaspor : 37 770 FC Nuremberg : 35 005 Dynamo Dresde : 31 407 AS Saint-Étienne : 31 157 Karlsruher SC : 30 618

Source : Stadium Traveller