Le Ghana s’incline logiquement face au Japon (2-0) dans un match amical disputé à Tokyo. Peu inspirés offensivement et fébriles défensivement, les Black Stars n'ont jamais réellement inquiété les Japonais. Annan est resté sur le banc. Retour sur la rencontre.

Avec 1 060 minutes de jeu, Ebenezer Annan est le quatrième joueur le plus utilisé par Eirik Horneland depuis le début de la saison. Le latéral de l’ASSE déjà sept sélections avec le Ghana et pouvait honorer aujourd’hui sa 8ᵉ.

Annan à la Coupe du Monde ?

C’est officiel : le Ghana disputera la Coupe du Monde 2026. Les Ghanéens ont terminé premiers de leur groupe de qualifications. Avec 25 points, ils possèdent six unités d’avance sur Madagascar et sept sur le Mali. Annan était d’ailleurs titulaire à l’occasion de la dernière rencontre face aux Comores, où il a joué 90 minutes. Deux rencontres amicales étaient programmées : face au Japon ce 14 novembre, et face à la Corée du Sud le 18 novembre, deux équipes qui disputeront également le Mondial.

Premier rendez-vous donc ce vendredi, contre le Japon !

Résumé – Japon 2-0 Ghana : Les Black Stars dominés à Tokyo

Dès les premières minutes, le Japon a imposé son rythme. Les hommes de Hajime Moriyasu ont rapidement trouvé la faille grâce à Takumi Minamino, buteur dès la 16e minute. Incapables de répondre dans le jeu, les Ghanéens ont subi la pression constante de l’équipe nippone, bien en place et tranchante dans les transitions.

Le Ghana sans réaction et sans Annan

Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas. Le Japon continue de dominer les débats, et Doan double la mise à la 60e minute, profitant d’une nouvelle erreur défensive ghanéenne. Malgré plusieurs changements côté ghanéen, les Black Stars ne parviennent jamais à revenir dans la partie. Parmi les remplaçants, Ebenezer Annan est resté sur le banc et n’est pas entré en jeu.

Le Japon a logiquement remporté cette rencontre avec un score de 2-0, au terme d’un match maîtrisé de bout en bout.

Feuille de match

Score final : Japon 2-0 Ghana

Japon 2-0 Ghana Buteurs : Minamino (16’), Doan (60’)

Source : SofaScore