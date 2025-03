Le coach de l'ASSE, Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi pour y évoquer la rencontre contre Nice. Le premier des onze tournants restants de cette saison pour les stéphanois. Extraits.

Eirik Horneland : "Il faut prendre du recul d'abord sur cette rencontre parce que perdre 8-0, c'est vraiment quelque chose de difficile à accepter pour un joueur professionnel. Il y a forcément un sentiment de revanche. 8-0, c'est vraiment quelque chose de difficile à avaler pour une équipe ou un joueur professionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Donc, il va falloir revenir avec l'envie de montrer qu'on est bien meilleur que ça. Parce que mon opinion, c'est que Saint-Etienne est bien meilleur qu'une équipe qui peut prendre 8-0 contre Nice. Sur ce match, ce qu'on va dégager va être très important. On sait où on est, la position qu'on occupe actuellement au classement. Et pour ça, comme pour le match aller, il va falloir montrer un vrai état d'esprit conquérant et combattant pour tirer le meilleur résultat de cette rencontre."

"Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Je pense qu'on a aussi été une équipe performante à domicile" (Horneland avant ASSE-Nice).

Nice ? Nice est une très bonne équipe, une équipe avec de l'expérience. C'est une équipe qui a pris plus de points à domicile qu'à l'extérieur et qui se bat aujourd'hui pour une place européenne. C'est vraiment un gros challenge pour nous de recevoir cette équipe, mais il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. Je pense qu'on a aussi été une équipe performante à domicile. Et pour tenir la dragée haute à cette équipe, il va falloir être à notre meilleur niveau. Il va falloir se battre dur pour faire la meilleure prestation possible face à cette équipe."

"Ce qui va compter sur ce match, c'est la capacité à rebondir qu'on va montrer face à cette même équipe. Prendre 8-0, c'est quelque chose qui blesse, qui touche énormément le club, les joueurs comme les supporters. Et ce qui va compter, c'est vraiment la réaction qu'on va devoir montrer. C'est ce qu'on a essayé de faire après le match contre Marseille, où on a vraiment voulu montrer une réaction contre Angers. Et malgré les deux buts qu'on a encaissés, on a réussi à s'accrocher."

Crédit photo : asse.fr