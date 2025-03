Seizième de Ligue 1 et actuellement barragiste, l’ASSE vit une saison délicate pour son retour parmi l’élite. Ancien buteur emblématique du club, Bafétimbi Gomis s’est exprimé sur la situation des Verts sur Topmercato, abordant la lutte pour le maintien, l’impact du mercato hivernal et l’avenir sous la houlette de Kilmer Sports.

Un maintien encore possible selon Gomis

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, Bafétimbi Gomis reste optimiste quant aux chances de maintien de l’ASSE :

"C’est un club historique du football français. Beaucoup de choses peuvent et vont se passer grâce à la magie du stade Geoffroy-Guichard. On l’a vu encore la semaine dernière, ils ont été menés deux à zéro avant de revenir (3-3 contre Angers). Le maintien reste possible, c’est encore jouable pour le club."

L’ancien attaquant des Verts met en avant la ferveur du public stéphanois comme un élément clé dans la bataille pour le maintien. Geoffroy-Guichard a souvent été un atout majeur dans les moments critiques, et l’expérience montre que Saint-Étienne est capable de se transcender dans les moments décisifs.

Toutefois, Gomis souligne que le club traverse une période de transition avec l’arrivée de Kilmer Sports aux commandes : "Les Canadiens viennent d’arriver, il faut leur laisser du temps. Ces périodes ne sont jamais faciles, mais elles peuvent aussi être une opportunité pour repartir sur de nouvelles bases."

Un mercato hivernal intéressant mais insuffisant ?

L’ASSE a tenté de renforcer son effectif lors du mercato hivernal, avec notamment l’arrivée d’Irvin Cardona, un joueur que Gomis apprécie particulièrement :

"Cardona est une bonne recrue. Il a déjà marqué deux buts, il donne tout sur le terrain et cet état d’esprit est très apprécié dans ce club. Les supporters aiment les joueurs qui mouillent le maillot. Il connaît bien l’environnement du club et son expérience sera précieuse pour encadrer les jeunes."

Toutefois, malgré ces ajustements, l’équipe stéphanoise semble manquer d’expérience dans son effectif. L’ancien buteur des Verts insiste sur l’importance d’un équilibre entre jeunesse et joueurs expérimentés pour réussir à se maintenir : "On sent un manque d’expérience dans ce groupe. Cardona en a, mais il faudrait d’autres joueurs capables d’apporter leur vécu pour aider l’équipe dans cette dernière ligne droite."

Quel avenir pour l’ASSE sous Kilmer Sports ?

L’arrivée du groupe canadien Kilmer Sports a marqué un tournant pour l'ASSE. Alors que le club était en quête de nouveaux investisseurs depuis plusieurs saisons, cette reprise suscite autant d’espoirs que d’interrogations. Bafétimbi Gomis préfère se montrer prudent : "Je ne suis pas au club, donc je ne peux pas juger leur gestion au quotidien. Mais on voit bien que c’est la fin d’un cycle. Il faudra repartir sur de bonnes bases, recruter malin et essayer de faire de Saint-Étienne un club intermédiaire, un club tremplin comme sous l’ère Christophe Galtier ou Jean-Louis Gasset."

Sous Galtier puis Gasset, l’ASSE avait su se construire une réputation de club capable de révéler des talents avant de les céder à des formations plus huppées. Ce modèle, qui a permis d’attirer des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang ou encore William Saliba, pourrait être une voie à suivre pour assurer la pérennité du club en Ligue 1.

Enfin, interrogé sur son attachement au club, Gomis conclut avec émotion : "Je n’ai pas de chouchou en particulier, j’aime l’ASSE. Ce club a beaucoup compté dans ma carrière et je souhaite qu’il se maintienne. Il a apporté beaucoup au football français et mérite sa place en Ligue 1."

L’ASSE jouera une rencontre capitale ce samedi face à l’OGC Nice, un match qui pourrait être déterminant dans la course au maintien. L’opinion de Gomis reflète celle de nombreux supporters : il y a encore de l’espoir, mais il faudra batailler jusqu’au bout pour sauver cette saison.