L’OGC Nice se déplace ce samedi à 17h sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne avec l’ambition de poursuivre sa belle saison en Ligue 1. Après plusieurs performances convaincantes, les Aiglons veulent engranger trois points face aux Verts. Pour cette rencontre, l’entraîneur Franck Haise pourra compter sur un groupe quasiment au complet, à l’exception notable de Tanguy Ndombele, forfait de dernière minute.

Un effectif solide malgré l’absence de Ndombele

Nice présente un effectif bien fourni pour ce déplacement dans le Forez. Seule ombre au tableau, l’absence de Tanguy Ndombele, qui aurait pu apporter sa puissance et son expérience au milieu de terrain. L’ancien joueur de Tottenham et de l’OL, qui revenait progressivement en forme, doit finalement renoncer à ce match. Son absence pourrait profiter à Pablo Rosario ou Hicham Boudaoui, qui devraient se partager la charge de l’animation dans l’entrejeu.

Les joueurs convoqués pour ASSE-Nice

Le groupe convoqué par Haise reste très compétitif avec plusieurs cadres et jeunes talents avec 22 convoqués.

Gardiens : Boulhendi, Butka, Dupé

: Boulhendi, Butka, Dupé Défenseurs : Abdelmonem, Abdi, Bard, Bombito, Clauss, Dante, Mendy, Ndayishimiye

: Abdelmonem, Abdi, Bard, Bombito, Clauss, Dante, Mendy, Ndayishimiye Milieux : Boudaoui, Louchet, Rosario, Santamaria

: Boudaoui, Louchet, Rosario, Santamaria Attaquants : Boga, Bouanani, Cho, Diop, Guessand, Laborde, Moukoko

Avec un Dante toujours aussi précieux en défense, une attaque emmenée par Laborde et Guessand (9 buts chacun), et des latéraux offensifs comme Clauss et Bard (de retour de suspension), Nice a largement les armes pour inquiéter l’ASSE.

Un match important pour la suite

Face à Saint-Étienne, en quête de points pour assurer son maintien, Nice devra se méfier d’une équipe combative et d’un Geoffroy-Guichard qui pourrait jouer son rôle de 12ᵉ homme. Si les Niçois parviennent à imposer leur jeu, ils auront une belle opportunité de repartir avec la victoire et de consolider leur place dans le haut du classement.

Le coup d’envoi est prévu à 17h, dans une ambiance qui promet d’être électrique, car les Verts ont besoin de points !