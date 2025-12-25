À mi-parcours, l’ASSE occupe une place de poursuivant crédible en Ligue 2. Deuxième du classement, meilleure attaque du championnat, mais encore irrégulière dans les résultats, l’équipe d’Eirik Horneland avance sur une ligne de crête. Les notes attribuées par notre rédaction depuis le début de saison, croisées avec les données statistiques, permettent de dresser un état des lieux plus précis, parfois éloigné des impressions immédiates.

Le haut du classement des moyennes individuelles est révélateur. Aïmen Moueffek (6,1) domine, malgré une saison hachée par les blessures. Lorsqu’il est disponible, son influence se traduit à la fois dans le jeu sans ballon et dans l’équilibre collectif, ce que confirment ses apparitions parmi les hommes du match (1 étoile). Chico Lamba (5,6), avant sa blessure longue durée, affichait une moyenne cohérente avec son apport défensif et sa régularité dans les duels.

Ce constat se prolonge avec Irvin Cardona (5,5) et Augustine Boakye (5,4), deux joueurs souvent en vue. Pourtant, leurs statistiques de grosses occasions manquées expliquent en partie l’écart entre leur volume de jeu et leur impact décisif réel. Les notes traduisent cette ambivalence : utiles dans la construction, moins constants dans la finition.

Des cadres sur courant alternatif

Zuriko Davitashvili illustre parfaitement le décalage entre chiffres bruts et perception globale. Avec 9 buts, il reste le meilleur buteur du club, mais sa moyenne (4,8) et ses cinq étoiles montrent une saison faite de pics et de creux. Les données de Transfermarkt confirment un volume de tirs élevé, mais aussi une part non négligeable d’occasions non converties. La note reflète davantage la continuité que la production ponctuelle.

Même lecture pour Florian Tardieu (5,1). Ses statistiques avancées, notamment sur les passes cassant des lignes, sont parmi les meilleures du championnat. Pourtant, son influence reste parfois diffuse dans le tempo des rencontres, ce que les notes viennent souligner. Il structure, mais ne domine pas toujours.

la défense de l'ASSE n'arrive pas à convaincre

Derrière, les moyennes plus basses de Bernauer (4,8), Nadé (5,2) ou Annan (4,6) s’inscrivent dans une logique collective. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 29 buts encaissés toutes compétitions confondues, 14e défense de Ligue 2, neuf matches avec deux buts concédés ou plus. Même lorsque les performances individuelles restent correctes, la répétition des scénarios défavorables pèse sur l’évaluation globale. Avec une moyenne de 4.5, Joao ferreira est le soulier de plomb de cette première partie de saison. Approximatif défensivement, son apport offensif ne parvient pas à faire oublier ses errements, voire ses grossières erreurs de cette première partie de saison.

Gautier Larsonneur (5,3) se situe dans cette zone intermédiaire. Ses statistiques d’arrêts restent solides, mais plusieurs buts concédés dans des moments clés expliquent une note qui reflète davantage le rendement collectif que ses seules prestations.

Les joueurs de rotation peinent à infléchir la hiérarchie

Lucas Stassin (4,6), João Ferreira (4,5) ou Ben Old (5,3) incarnent une rotation encore peu décisive. Les statistiques montrent un temps de jeu fragmenté et un impact irrégulier dans les zones de vérité. Peu d’étoiles de joueur du match, des moyennes modestes : ces joueurs n’ont pas encore modifié l’équilibre établi, malgré des contextes parfois favorables.

Une lecture cohérente entre chiffres et terrain

Globalement, les notes de mi-saison entrent en résonance avec les statistiques. L’ASSE produit du jeu, marque beaucoup, mais manque de constance dans les deux surfaces. Les joueurs les mieux notés sont ceux qui stabilisent l’équipe lorsqu’ils sont disponibles. Les écarts apparaissent surtout chez les profils offensifs, où le volume statistique ne se transforme pas toujours en domination durable.

Ce bilan ne condamne rien, mais il pose un diagnostic clair : pour franchir un cap, Saint-Étienne devra transformer ses indicateurs favorables en contrôle plus régulier des matches. Les chiffres le suggèrent. Les notes le confirment.

Le classement général des joueurs de l'ASSE à mi-saison

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.