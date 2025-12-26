Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1ᵉʳ janvier 2026. Comme chaque écurie, l'ASSE tentera de peaufiner un effectif qui a montré certaines limites. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne souhaiteront améliorer le milieu de terrain d'Eirik Horneland. Une signature est déjà programmée pour ce secteur de jeu en manque de solutions.

Si aucune révolution n'est attendue, la cellule de recrutement de l'ASSE planche depuis plusieurs semaines pour améliorer l'effectif. Il reste 16 journées pour obtenir le ticket vers la Ligue 1. On compte bien optimiser ses chances d'éviter les mauvaises surprises dans le Forez. L'ASSE a les moyens de frapper fort mais ne devrait pas faire de folies. On veut notamment s'appuyer sur les jeunes du Centre de formation. Après avoir incorporé Djylian N'Guessan, Nadir El-Jamali et Luan Gadegbeku, un nouveau produit stéphanois devrait avoir sa chance dans les semaines à venir : Paul Eymard.

Paul Eymard va signer

Reculer pour mieux sauter ? Une expression qui se prêterait bien à la situation traversée par Paul Eymard. Le natif du Puy aurait pu jouer dès le début de saison. Après une préparation estivale satisfaisante, Eirik Horneland comptait sur lui pour intégrer la rotation de l'ASSE. Problème : les négociations ont longtemps coincé. De quoi lasser les deux parties. L'ASSE avait alors décidé de mettre le joueur en retrait, interdisant à Paul Eymard de disputer la moindre compétition avec le groupe professionnel et la Réserve. Une manière d'imposer leur autorité tout en mettant la pression sur le joueur.

L'ASSE a joué avec le feu

Si cette tactique n'avait pas eu les effets escomptés sur Noah Raveyre, elle devrait fonctionner avec Paul Eymard. Essentiellement pour une raison. Malgré des sollicitations de plusieurs grands clubs européens (Inter Milan, Leipzig…), Paul Eymard voulait impérativement jouer pour son club formateur. Persuadé qu'il aura sa carte à jouer dans le Forez, il aspire à obtenir du temps de jeu à l'ASSE. Partir à peine majeur n'a jamais été son envie première. Dès le mois de septembre, il s'est engagé à signer avec l'ASSE son premier contrat professionnel. Un contrat qu'il pourra signer lorsqu'il sera majeur. Ce que nous annoncions il y a quatre mois est donc sur le point d'aboutir.

Horneland récupère une cartouche à polir

Le 5 janvier 2026, Paul Eymard aura 18 ans et s'engagera dans les jours qui suivent avec l'ASSE. Eirik Horneland, qui a pu anticiper son « arrivée » en l'intégrant progressivement ces dernières semaines, pourra alors pleinement compter sur l'international U18 français. Paul Eymard est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008 en France. L'ASSE tient un diamant. À elle de le polir soigneusement. Irréprochable dans son comportement, Horneland récupèrera un premier renfort pour son milieu de terrain.