Le Stade de Reims (ligue 2), rival direct de l’ASSE pour la montée en Ligue 1, perd gros : deux coups durs viennent de tomber sur le club du président Jean-Pierre Caillot.

C’est une information signée Sacha Tavolieri : Mamadou Diakhon, l’ailier gauche du Stade de Reims, va rejoindre le Club Brugge. L’accord entre les deux clubs porterait sur 8,5 M€ plus 2 M€ de bonus, soit un transfert avoisinant les 10 M€. Le joueur est attendu dimanche en Belgique pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de quatre saisons.

Bruges suivait le joueur depuis juin et n’a jamais relâché la pression. Diakhon devrait disputer un dernier match sous les couleurs rémoises, ce samedi contre l’EA Guingamp, avant de tirer sa révérence.

🚨🔵⚫️EXCLUSIF: Mamadou Diakhon va devenir un joueur du Club Brugge! 💰Accord Stade de Reims - Blauw&Zwart autour de €10M, bonus compris. 🏥 Diakhon attendu dimanche pour la visite médicale et signer un contrat de 4 ans. Depuis juin, Bruges n’a jamais lâché Diakhon. 📸… pic.twitter.com/M7DEhRFh4N — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2025

Okumu out pour plusieurs mois

Comme si cette perte majeure ne suffisait pas, Reims doit encaisser une autre mauvaise nouvelle. Sorti sur blessure lors du match face à Amiens, Joseph Okumu souffre d’une atteinte ligamentaire grave au genou gauche. Le défenseur kényan sera écarté des terrains pendant plusieurs mois, un coup dur pour la solidité défensive du club.

Avec ces deux absences, l’effectif de Karel Geraerts se retrouve fragilisé dans des secteurs clés : l’attaque perd un élément percutant, la défense un pilier. Le club étudie la faisabilité d'un transfert de Didi de Caen. En effet, selon Ouest-France, le Stade de Reims serait en discussion avec le SM Caen pour le prêt du polyvalent milieu de terrain de 24 ans Dieudonné Didi Gaucho. L’Ivoirien a déjà évolué en défense centrale et au poste de latéral gauche également.

Impact direct en ligue 2 sur la lutte avec l’ASSE

Ces deux coups durs interviennent à un moment charnière de la saison. Reims est un concurrent direct de l’AS Saint-Étienne pour la montée en Ligue 1. Le départ de Diakhon et la blessure d’Okumu pourraient rebattre les cartes dans cette course serrée. En parallèle, le dossier Nakamura continue de crisper le club, le joueur japonais veut partir ! Dans l'Union, le président rémois s'est exprimé sur la situation : "Le dossier est à l’arrêt et, à mon avis, il ne bougera pas avant septembre.

Est-il en train de mettre sa saison en danger ? C’est à lui d’en décider. Il sera le bienvenu à l’entraînement dès qu’il le souhaitera !". Un dossier à la "Pierre Ekwah" pour les rouges et blancs.

Si l’ASSE parvient à capitaliser sur cette baisse de régime rémoise, les Verts pourraient bien se rapprocher du haut du classement. Mais attention : Reims dispose encore d’un effectif compétitif et pourrait se renforcer d'ici la fin du mercato.