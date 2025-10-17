Samedi soir, le Chaudron va retrouver son équipe pour la 10ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et Le Mans. Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. L’ancien entraîneur du SK Brann a évoqué ses attentes quant à cette rencontre.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Après Montpellier ? J'attends évidemment plus de maîtrise technique sur ce qu'on a fait contre Montpellier. Mais sur ce match, le fait qu'on ait marqué deux buts rapidement sur ces 20 premières minutes, ça a un peu changé la physionomie du match. Ça donne plus d'envie à l'adversaire de se jeter corps et âme dans la partie. Et ça joue un rôle sur la manière d'aborder le reste de la rencontre pour les joueurs qui sont sur le terrain.

Il faut encore qu'on travaille. Ce n'est pas du tout ce que j'attends de mon équipe, qu'elle s'arrête et se contente de gagner 2-0. J'aimerais la voir continuer à marquer, à chercher des buts supplémentaires pendant 90 minutes. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler. C'est la bonne surprise de ce début de championnat. Il a très peu joué la saison dernière."

Moueffek en prépa

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Mouffek ? Avec Aïmen, on essaie vraiment de l'amener à son meilleur niveau physiquement. On voit ce qu'il fait à l'entraînement, il est vraiment très impressionnant. Il met beaucoup d'intensité et pour l'amener à son meilleur niveau, on a des programmes individualisés très précis.

On l'a d'ailleurs utilisé sur le match du Challenge d'Espoir où il a fait beaucoup de bien. Il était très motivé à l'idée de participer à cette rencontre. Il sait que ça participe à ce process pour le ramener à son meilleur niveau physique. Il a fait beaucoup de progrès. On le voit progresser sur sa forme physique. Il a eu vraiment une bonne prestation Contre Nice sur le challenge réserve, comme Joshua Duffus et Yvann Maçon qui ont participé à cette rencontre aussi.

On a de la chance ces dernières semaines avec Igor Miladinovic, Florian Tardieu et Mahmoud Jaber qui sont au niveau et au top physiquement. Ça nous laisse le temps de ramener Aïmen Moueffek à son meilleur niveau."

Miladinovic la surprise de l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Igor Miladinovic ? C'est un joueur que je vois jouer tous les jours à l'entraînement. Je vois que c'est un joueur plein de talent, un top joueur, un joueur qui est intelligent, qui est bon avec le ballon. Il l'a montré sur les derniers matchs et là où il y a peut-être une surprise, c'est de le voir être bon avec aussi peu de minutes de jeu dans les jambes et réaliser ces bons matchs que ce soit avec ou sans le contrôle du ballon.

On voit qu'Igor est un joueur qui est très attiré par l'attaque. C'est un bon joueur. Il montre beaucoup d'envie de combiner avec Augustine Boakye et Lucas Stassin. On l'a vu impliqué sur les deux buts qu'on a marqué à Montpellier. Il est capable de délivrer des passes courtes comme il est capable de porter le ballon pour mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Ce qui m’étonne le plus, c’est que je le vois beaucoup courir à la récupération lorsque nous n’avons pas le ballon.

C'est une très bonne chose de le voir à ce niveau cette saison quand il a joué aussi peu de minutes la saison dernière. C'est vraiment un signe qui est très positif pour nous. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec ce genre de joueurs qui sont intelligents dans leur manière d'appréhender la rencontre. C'est vraiment le genre de joueurs qui rend ses coéquipiers meilleurs sur le terrain.