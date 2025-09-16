Attaquant de l’AS Saint-Étienne, Irvin Cardona a disputé ses deux premiers matches avec la sélection de Malte. À 28 ans, il raconte ce choix inédit, entre une réelle fierté familiale et des débuts contrastés. Des propos recueillis par le Dauphiné Libéré.

La Fédération maltaise suivait Irvin Cardona depuis 2015, grâce à ses origines liées à son arrière-grand-père Pablo. « Beaucoup de gens n’étaient pas au courant et m’ont posé des questions. À la Fédération, il y a une personne qui est chargée de faire des recherches sur des joueurs potentiellement maltais. Elle fait un travail de détective », raconte-t-il.

Longtemps, l’attaquant formé à l’US Le Pontet a gardé dans un coin de sa tête l’idée de porter un jour le maillot bleu, après ses sélections en équipe de France jeunes. Mais le temps a passé. « J’ai pris beaucoup de temps pour prendre ma décision. Honnêtement, ça fait deux-trois ans que j’y pense. J’ai joué dans plusieurs championnats (belge, allemand, espagnol) contre des joueurs de renom, mais j’avais envie de vivre autre chose. (…) Maintenant que j’ai vécu mes deux premières sélections, je peux le confirmer. J’ai peut-être même un regret. J’aurais dû dire oui un peu plus tôt ! »

Irvin Cardona : « Je représente aussi ma famille »

Pour Cardona, le choix est aussi intime que sportif. « C’était l’occasion en famille de sortir l’arbre généalogique », sourit-il, évoquant un voyage inédit sur l’île méditerranéenne. « Je m’y suis intéressé avec mes ancêtres et notamment mon arrière-grand-père Pablo que je n’ai pas connu. C’est grâce à lui que je peux jouer pour la sélection de Malte. »

S’il n’a pas encore appris l’hymne national – « c’est une langue très compliquée, mélange d’anglais, d’italien et d’arabe » –, il en connaît déjà la portée symbolique. « Je représente aussi ma famille. Si je m’engage, c’est à fond. »

Des débuts contrastés mais prometteurs

Le 4 septembre dernier en Lituanie, Cardona a connu une première agitée en éliminatoires du Mondial 2026. Titularisé en pointe, il marque… avant de voir son équipe concéder un nul (1-1) dans les dernières minutes. « On repart avec des regrets car on méritait la victoire », souffle-t-il.

Quelques jours plus tard, face à Saint-Marin, le Vauclusien s’illustre de nouveau. Un but splendide dès la 5ᵉ minute… avant une expulsion à la 43ᵉ. « J’ai été débile. En plus, c’est le premier rouge de ma carrière ! J’aurais dû contenir mes émotions. C’est une erreur, elle me servira de leçon. »

Heureusement, l’incident ne devrait pas avoir de conséquences sur la suite. Ses parents ont d’ailleurs déjà prévu de faire le déplacement pour le prochain match à Malte, face aux Pays-Bas en octobre.

« J’ai pris un plaisir fou »

Malgré ce rouge frustrant, Cardona garde un souvenir fort de son premier rassemblement. « Je ne pouvais pas être mieux accueilli. C’était comme si j’étais là depuis longtemps. (…) J’ai pris un plaisir fou pendant dix jours avec cette équipe. Et ce n’est pas fini. » Une nouvelle aventure internationale débute donc pour l’attaquant stéphanois, qui espère désormais s’imposer avec les Verts… et avec la sélection maltaise.