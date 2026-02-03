La 14 ème journée d'Arkema Première Ligue s'est déroulé ce week-end. Ce championnat est vraiment très serré ! Actuellement, ce sont trois équipes qui luttent pour le maintien et comptent le même nombre de points. L'ASSE a fait match nul, 1-1 contre Le Havre. Sébastien Joseph s'est exprimé juste après le match.

Il y a des matchs qui comptent peut-être plus que d'autres. La rencontre de ce samedi contre Le Havre en faisait certainement parti. Les deux équipes se sont quittés sur un score de parité, qui ne fait en réalité les affaires de personnes tant ce championnat est serré. Entre la 8ème et la 12 ème place, seul 4 points séparent les équipes. Pour la 10, 11 et 12 e place, c'est même 0 point ! Montepellier, l'ASSE et Lens comptent toutes 9 points.

La réaction de Sébastien Joseph, coach de l'ASSE

Sébastien Joseph le sait, chaque point va compter. Après le match, le coach de l'ASSE est revenu sur ce point du match nul. Menées, les Vertes ont sû revenir dans la partie.

"Un bon point, mais on aurait pu espérer mieux encore. Dans notre situation, on a besoin de trois points. C’est insuffisant, sur un match comme aujourd’hui, de ne pas l’emporter. Comme souvent, on a des situations, et c’est ce qui me frustre le plus aujourd’hui. On prend encore un but sur corner également, ce qui nous a déjà coûté un bon nombre de points depuis le début de la saison."

Ce que le coach de l'ASSE veut avant tout mettre en avant, c'est l'état d'esprit de son équipe et l'impact des entrantes. C'est en effet, Nadjma Ali Nadjim, entrée quelques minutes plus tôt qui est parvenur à faire la différence.

"On a malgré tout eu un bon état d’esprit et les joueuses ont fait preuve de caractère pour revenir au score, car il nous était impossible de perdre ce match. Les entrantes ont fait du bien, le changement de système également, et Nadjma Ali Nadjim a marqué un joli but."

Se concentrer sur le Derby

Le prochain match sera le Derby face à l'OL Lyonnes. Pour cette rencontre, l'ASSE devrait pouvoir s'appuyer sur ces nouvelles recrues : "On a des joueuses qui ont apporté un plus à l’équipe et notre groupe se renforce, notamment avec les recrues hivernales. On doit maintenant fournir encore plus de travail la semaine et faire en sorte que les joueuses bonifient chaque minute de match qu’elles jouent."