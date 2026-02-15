Titulaire pour la première fois avec l’ASSE à Guingamp (2-1), Abdoulaye Raslan Kanté a livré une prestation très aboutie. Revenu d’une longue blessure, le néo-stéphanois a apporté équilibre, impact et volume au milieu des Verts.

Pour sa première titularisation sous le maillot de l’ASSE, Abdoulaye Raslan Kanté a disputé l’intégralité de la rencontre à Guingamp. Un signal fort envoyé par Philippe Montanier. Et surtout, une réponse claire sur le terrain.

Après plusieurs mois compliqués en Angleterre et une longue blessure, le milieu stéphanois avait besoin de repères. Il les a trouvés au Roudourou. Dans un match engagé, il n’a jamais fui le combat. Harceleur infatigable, toujours dans les duels, il a multiplié les courses et les récupérations. Son volume de jeu a immédiatement sauté aux yeux.

L’ASSE manquait peut-être de ce profil depuis le début de saison. Un joueur capable de casser les lignes à la récupération, mais aussi de relancer proprement. Kanté a incarné ce lien essentiel entre défense et attaque.

Kanté, le chaînon manquant de l’ASSE ?

Les chiffres confirment l’impression visuelle. 96 minutes disputées. 29 passes réussies à 86 %. 3 tacles. 4 interceptions. 5 duels remportés sur 11. 1 dribble réussi sur 2. 1 faute obtenue. Une note de 7.0.

Au-delà des statistiques, c’est son impact global qui a marqué. Toujours bien placé. Souvent premier sur le ballon. Capable d’orienter le jeu rapidement vers l’avant. Il a été la première rampe de lancement des offensives stéphanoises.

Bien sûr, tout n’est pas encore parfait. Physiquement, le joueur l’a reconnu lui-même. Il n’est pas encore à 100 %. Mais il enchaîne. Il prend des minutes. Il gagne en confiance. Et cela se voit déjà dans ses choix et son activité.

🇫🇷🇨🇮 Abdoulaye Kanté (20) vs Guingamp: 👇

➜ 96’ played

➜ 29 Passes (86%)

➜ 3 Tackles

➜ 4 Interceptions

➜ 5/11 Duels Won

➜ 1/2 Dribbles

➜ 1 Foul Won

➜ 7.0 Rating Abdoulaye Kanté with a midfield masterclass today. Such a quality and young, promising player. Class. 💎 pic.twitter.com/vOJSlWRQvJ — Scout Engine (@FBScoutEngine) February 14, 2026

« Je peux encore faire plus »

En fin de rencontre, Abdoulaye Kanté affichait un large sourire. La victoire, le match plein et les sensations retrouvées avaient de quoi le satisfaire :

« Oui forcément, c’est un sentiment positif. Je reviens d’une longue blessure, et franchement ça fait plaisir de pouvoir reprendre comme ça. De pouvoir terminer les matchs, être utile à l’équipe. En plus, il y a les trois points donc franchement on est très heureux. Physiquement, je ne dirais pas que je suis encore à 100 %, je pense que je peux encore faire plus. Ça faisait un moment que je n’avais pas joué titulaire, mais voilà je reprends bien surtout aux entraînements. Donc voilà je pourrai faire plus, mais ça viendra petit à petit. En tout cas je n’ai pas eu mal, j’ai pu terminer le match. »

Le message est clair. Il monte en puissance. Dans un sprint final où chaque détail comptera, l’ASSE pourrait bien avoir trouvé un atout majeur au milieu. Un joueur capable d’équilibrer le collectif et d’insuffler une agressivité positive. Si la progression physique suit, Kanté pourrait rapidement devenir indispensable dans le système de Philippe Montanier. Et à Guingamp, il a déjà posé les bases.