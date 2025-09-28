Les U17 de l'ASSE se déplaçaient aujourd'hui à Monaco pour enfin décrocher un match référence. En effet, cette génération 2009 est en difficulté dans ce début de saison avec seulement 4 points récoltés en 4 matchs. Après un nul décevant le week-end dernier contre Nîmes (1-1), les Verts voulaient enfin lancer leur saison en allant gagner chez un cador de ce championnat. Retour sur cette rencontre jouée à 11h ce dimanche.

Après la dernière journée de championnat, le coach David Le Moal s'était montré pragmatique sur la prestation de son groupe, au micro du site officiel du club : "On était timides dans la moitié de terrain adverse malgré la possession du ballon. C'était poussif, le dernier geste n'était jamais le bon. Cette égalisation tardive est tout de même un soulagement par rapport à l'investissement des jeunes. À froid, on se dit malgré tout qu'il y a des manques et des choses à améliorer."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Fuleki - Lengi, Kasia, Ngindu, Jolivet - Thouilleux, Gary, Traoré - Akil, Toty, Bijot.

Sont entrés en jeu : Piskor, Assoumani, Mendy, Marliac.

Résumé de la rencontre

Face à des Monégasques favoris, l'ASSE comptait bien réaliser un gros coup. La première mi-temps aura dans l'ensemble été assez calme. Aucune des deux équipes ne parvient à se détacher à la pause (0-0). Une situation qui va durer durant le second acte. La réponse va d'ailleurs venir du banc. Entre la 70ème et la 80ème minute de jeu, David Le Moal fait appel à Matheis Piskor, Dawoud Assoumani et Oswaldo Mendy pour faire bouger les choses. Un coaching qui va s'avérer payant. En effet, c'est Piskor qui va inscrire l'unique but de la partie (0-1, 81ème). Cette réalisation permet aux U17 stéphanois de repartir avec les 3 points et d'enfin décoller au classement.

La semaine prochaine, les jeunes Verts recevront le Cavigal Nice. Une rencontre qui se déroulera dimanche à 13h à l'Etrat.

Crédit photo : asse.fr