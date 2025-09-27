Absent depuis la mi-août en raison d’une blessure musculaire, Amadou Sagna (EAG) poursuit sa remise en forme. Trop court pour affronter l’AS Saint-Étienne ce samedi, l’attaquant sénégalais pourrait faire son retour dans le groupe guingampais la semaine prochaine contre Nancy.

Blessé dès la 1re journée de Ligue 2 lors de la courte défaite face au Stade de Reims (1-0), Amadou Sagna n’a plus rejoué depuis mi-août. Touché musculairement, l’attaquant sénégalais a dû observer une période de repos avant de reprendre progressivement l'entraînement collectif avec En Avant Guingamp.

Des bonnes et des mauvaises nouvelles pour l'EAG

Bonne nouvelle pour Sylvain Ripoll : aucune alerte n’est venue freiner la reprise de son joueur cette semaine. L’ancien Messin a pu enchaîner les séances avec le groupe, mais reste encore un peu juste pour le choc face à l’AS Saint-Étienne, prévu ce samedi 27 septembre à 20h au stade Geoffroy-Guichard.

Vers un retour contre Nancy ?

Sauf rechute, Sagna pourrait faire son retour dans le groupe dès la réception de Nancy le week-end prochain. L’idée est de lui permettre de retrouver un rythme de compétition après plusieurs semaines d’absence. L’entraîneur guingampais, qui a confirmé que le joueur avait "fait la semaine avec nous", ne semble pas encore en urgence sur ce poste offensif, mais sait qu’un retour de Sagna pourrait lui offrir une option supplémentaire précieuse dans sa rotation.

Guingamp privé de trois joueurs à Saint-Étienne

Outre Amadou Sagna, deux autres joueurs manquent à l’appel pour le déplacement dans le Forez : le gardien espagnol Adrián Ortolá, toujours en délicatesse avec un coude opéré, et le défenseur central algérien Sohaib Naïr, en phase de réathlétisation après une entorse à la cheville.

Sylvain Ripoll s’est néanmoins voulu rassurant : « Ils sont dans les temps. Adrián revoit son chirurgien en octobre », a-t-il précisé. Le groupe guingampais n’a pas connu d’autres nouveaux blessés après la victoire face à Dunkerque (2-1), un succès important avant d’affronter l’ASSE, leader invaincu de Ligue 2 après sept journées.

Source : Ouest-France, Dylan Le Mée – 26/09/2025