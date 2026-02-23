Dans sa chronique pour Le Progrès, après la victoire face à Laval (2-1), Patrick Guillou change de ton. L’ancien défenseur stéphanois évoque un tournant mental sous Philippe Montanier. Pour lui, l’ASSE ne tremble plus.

Face à Laval, les Verts ont assuré l’essentiel. Un penalty rapide de Davitashvili, une réaction lavalloise, puis une frappe limpide de Boakye avant la pause. En seconde période, Sainté gère sans totalement maîtriser.

Pas flamboyant. Pas dominateur. Mais efficace. Et surtout, deuxième place récupérée.

« Fini de flipper »

Le titre choisi par Patrick Guillou n’a rien d’anodin. Après des semaines à tirer la sonnette d’alarme, l’ancien joueur de l'ASSE valide une évolution. « Depuis son arrivée, Sainté fait un truc révolutionnaire : gagner des matches. »

Patrick Guillou ne verse pas dans l’euphorie. Il parle d’un projet encore inachevé, d’automatismes hésitants, d’un collectif en construction.Mais il insiste sur l’essentiel : l’état d’esprit. « Pas toujours glamour, mais plus efficace. »

L’ASSE version Montanier serait plus compacte, plus disciplinée, plus opportuniste. Le foot rock’n’roll aurait laissé place à un minimalisme assumé. En Ligue 2, cela suffit souvent.

Le contraste avec l’ère précédente

Impossible de ne pas lire entre les lignes. « Avec Horneland, l’équipe révisait ses gammes mais, elle oubliait de venir le jour de l’examen. »

La formule claque. Elle résume des mois d’irrégularité. Là où l’ASSE séduisait parfois sans conclure, elle gagne désormais sans séduire.

Guillou parle d’un « gentleman cambrioleur » pour qualifier Montanier : discret, méthodique, efficace. Neuf points dans la besace et une pression renvoyée à la concurrence.

Un tournant psychologique pour l'ASSE ?

Pour l’ancien Vert, cette victoire pourrait être celle de la bascule. Non pas tactique, mais mentale. Une équipe qui accepte de gagner imparfaitement. Qui cesse de se tirer une balle dans le pied. « Une montée se construit aussi dans des victoires imparfaites. »

Le message est clair : l’ASSE avance sans bruit. Et pour la première fois depuis longtemps, sans trembler ?