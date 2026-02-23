L’ASSE s’intéresserait à Joackim Fagerjord. Une rumeur étonnante autour du milieu défensif suédois. Simple rumeur ou anticipation du prochain mercato estival ?

Le nom de Joackim Fagerjord circule ces dernières heures du côté de Saint-Étienne. Du côté de la Suède plutôt. Selon les informations du Göteborgs-Posten (GP), le club forézien aurait supervisé le milieu de terrain de 27 ans, actuellement sous contrat avec le GAIS en Allsvenskan. Une piste qui interpelle. D’abord par le profil du joueur. Ensuite par le timing. Car le marché français est fermé, ce qui repousse toute éventuelle offensive à l’été prochain. En parallèle, le Legia Varsovie, en Pologne, serait également sur les rangs. Une concurrence européenne inattendue pour un joueur qui évolue en Suède depuis toujours.

ASSE : un profil loin des standards de Kilmer Sports

Sur le papier, Joackim Fagerjord ne correspond pas totalement à la stratégie mise en place ces derniers mois à l’ASSE. Sous l’impulsion de Kilmer Sports, le club s’est orienté vers des profils jeunes, à fort potentiel de revente. Ou vers des joueurs plus expérimentés, mais connaissant déjà le championnat français, à l’image de Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer ou Irvin Cardona.

Âgé de 27 ans, Fagerjord évolue au poste de milieu défensif. La saison passée, il a disputé 16 matchs d’Allsvenskan, dont dix comme titulaire, pour une passe décisive. Des statistiques modestes pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 400 000 euros. Arrivé au GAIS en 2020 en provenance d’Onsala BK, il est aujourd’hui lié au club suédois jusqu’en 2026.

Le principal intéressé reste mesuré. « Je joue au football. Je laisse tout ça à mon agent et au club. Je suis heureux de jouer au football et de le faire sans douleur », a-t-il confié à GP. Il admet toutefois être flatté par l’intérêt manifesté.

Un dossier dépendant du mercato… et de son entraîneur

L’ASSE aurait supervisé le joueur, aucun mouvement ne pourra intervenir avant la réouverture du marché estival en France. En revanche, le mercato polonais est encore ouvert quelques jours. Le Legia Varsovie pourrait donc tenter d’accélérer. Un coup de pression médiatique pour faire bouger un dossier figé ? L'hypothèse n'est pas à exclure.

Autre élément à prendre en compte : la situation de son entraîneur, Fredrik Holmberg. Ce dernier devrait prolonger à long terme avec le GAIS. Une donnée qui pourrait peser lourd dans la réflexion du joueur. « Sa décision pourrait avoir une incidence directe sur la mienne. Tout le monde sait que Fidde est mon entraîneur depuis très longtemps. Donc, ce qu'il fait peut évidemment jouer un rôle », a expliqué Fagerjord.

Un intérêt de l’ASSE pour un joueur expérimenté, évoluant à l’étranger et sans référence en Ligue 1 ou Ligue 2, interroge. S’agit-il d’une simple prise de renseignements ou d’une vraie piste pour renforcer l’entrejeu de Philippe Montanier ? Une chose est sûre : le dossier ne pourra avancer concrètement qu’à partir de l’été prochain. Encore faut-il que l'intérêt soit confirmé. A suivre.

Source : Göteborgs-Posten (GP)