Reims affronte Dunkerque ce lundi soir. Karel Geraerts s'est présenté en conférence de presse ce samedi. L'occasion de se projeter sur le prochain match tout en évoquant la course au top 2 en Ligue 2. Extraits.

Karel Geraerts, entraîneur de Reims : "Sergio Akieme va beaucoup mieux, il est bien. Max Busi, pareil, il a fait tous les entraînements hier avant-hier. Donc ça va dans le bon sens.

Face à Strasbourg, l'équipe a beaucoup couru, mais on le fait à chaque match. La seule chose que les joueurs ressentent un peu, ce sont les voyages qu'on a eus ces derniers jours à Montpellier, à Strasbourg, maintenant à Dunkerque. On est rentrés quand même très tard le matin à Reims, mais pour le reste, ils sont tous bien.

Abdoul Koné devrait revenir. Et le dernier, c'est Hafiz, qui a encore un peu mal."

Reims déçu

Karel Geraerts, entraîneur de Reims : "L'élimination à Strasbourg ? Les joueurs étaient surtout déçus. Après le match, dans la vestiaire, ils étaient déçus parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de possible. Ils ont beaucoup donné. Ils ont vu qu'ils ont pouvait rivaliser avec cette équipe de Strasbourg. On a tourné la page de la Coupe, on a fait un bon parcours. Fierté pour notre parcours. Maintenant, c'est le focus sur le championnat.

On a pu partager les efforts et ce qui me plaît le plus, c'est qu'à Montpellier et ici à Strasbourg, ils ont tous montré une bonne image. Ça veut dire qu'ils sont tous dans une bonne forme et ce sera nécessaire pour les 9 derniers matchs qui nous attendent dans le championnat."

Jouer le lundi ne change rien

Karel Geraerts, entraîneur de Reims : "Jouer le lundi ? Pour moi personnellement, ça ne change rien de jouer le dernier ou de jouer le premier. On va jouer à Dunkerque. Tous les autres matchs, on ne les maîtrise pas. On sait très bien que si on veut rester sur la bonne voie, dans la bonne course, il faut qu'on prenne les trois points. On sait très bien ce qu'on doit faire. Ne pas regarder les autres, être focus sur nous-mêmes, concentrer sur nous-mêmes."

S'inspirer de l'ASSE en Ligue 2

Karel Geraerts, entraîneur de Reims : "Ne pas regarder trop les autres, parce que ça ne sert à rien. Je me rappelle, il y a quelques semaines, Saint-Etienne, ils étaient cinquièmes. Quatre semaines plus tard, ils étaient même premiers. Il y a quelques jours, là, ils sont de nouveau deuxième. Tout est possible pour toutes les équipes qui sont dans le top 5, 6, 7. On fait partie de cette équipe.

Il nous reste neuf finales. Il faut être à plus de 100% à chaque match."

