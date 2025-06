En parallèle de sa saison difficile à l’ASSE, Yvann Maçon voulait retrouver des couleurs avec la sélection de la Guadeloupe à l’occasion de la Gold Cup 2025. Le défenseur stéphanois défiait le Guatemala ce mardi à 18h50 (heure locale).

Maçon se relance loin de l'ASSE ?

Yvann Maçon n’a pas connu un exercice 2024-2025 très prolifique sous le maillot vert. Mis de côté par Eirik Horneland en fin de saison, le Stéphanois n'a disputé que 790 minutes en Ligue 1.

Mais l’international guadeloupéen a l’occasion de se relancer à l’occasion de la Gold Cup, tournoi organisé par la CONCACAF. Disputée tous les deux ans, cette compétition réunit les meilleures nations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. La sélection dirigée par Jocelyn Angloma entend y faire bonne figure, et Yvann Maçon pourrait en profiter pour retrouver confiance et temps de jeu. Car même si son avenir à l’Étrat semble incertain, un bon parcours avec les Gwada Boys pourrait inverser la tendance.

Résumé Guadeloupe Guatemala

Après une deuxième rencontre disputée face au Panama et la Jamaïque, Yvann Maçon a enchaîné une troisième opposition de taille contre le Guatemala. Déjà éliminés, les gwadaboys voulaient sauver l'honneur. Titulaire, Yvann Maçon a disputé 70 minutes de jeu au poste de latéral droit avant d'être remplacé.

Le Guatemala s’est imposé 3-2 face à la Guadeloupe dans un match riche en rebondissements. Dès la 13e minute, Pinto ouvrait le score pour les Guatémaltèques, avant qu’Escobar ne double la mise, portant le score à 2-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, la Guadeloupe réagit : Plumain réduit l’écart sur penalty, relançant la rencontre (2-1). Mais le Guatemala reprend le large grâce à Rubin, qui inscrit le troisième but (3-1).

Malgré un but de Phaëthon en fin de match (3-2), les Guadeloupéens échouent de peu dans leur tentative de retour. Le Guatemala s’impose donc logiquement, mais non sans difficulté, dans cette rencontre animée.