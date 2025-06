Enzo Mayilla, un attaquant prometteur de la génération 2006, qui a été scruté par plusieurs écuries européennes, évolue à 19 ans avec l’équipe réserve d’abord dirigée par Razik Nedder Puis maintenant par Sylvain Gilbert, devrait quitter l’ASSE cet été.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en provenance du club de Joinville, il a été recruté en même temps que ses coéquipiers Yanis Mimoun et Meyvin Agesilas, repérés par l’incontournable Hamdane Karouni. En juillet 2021, il rejoint le centre de formation de l’Étrat pour une durée de trois ans, signant un contrat aspirant. En février 2024, l’ASSE lui permet de signer son premier contrat professionnel, le liant au club jusqu’en 2027.

D’abord aligné avec les U18 R2 puis les U17 Nationaux, il convainc rapidement par ses performances. Lors de la saison 2022-2023, il inscrit 12 buts en seulement une demi-saison avec les U17, avant d’être surclassé avec les U19, terminant l’exercice sous les ordres de l’entraîneur Dogon.

Du haut de ses 1,95 m, Enzo Mayilla possède un profil atypique pour un attaquant. Malgré sa stature imposante, il se distingue par une vitesse étonnante, une grande générosité dans l’effort et une puissance notable. Efficace dans le jeu dos au but, intelligent sans ballon et capable de prendre la profondeur, il affiche une palette complète. Des qualités qui n’ont pas échappé à plusieurs clubs allemands, et à l’AS Monaco en 2023.

Cette saison, il a marqué 4 buts avec l’équipe réserve. 3 ont été inscrits en championnat de National 3, l’autre a été marqué lors du Challenge Espoirs.

Un départ en prêt lors du mercato

Enzo Mayilla devrait découvrir un nouveau championnat lors du mercato d’été. L’attaquant formé à l’ASSE devrait être prêté à Aubagne selon les informations de PépitesNational. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le club des Bouches-du-Rhône sort d’une belle saison en National 1 avec une 6ème place. Le club a terminé à seulement 2 points de Dijon 4ème.