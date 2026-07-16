Entre calendrier de préparation dévoilé et adversaires de championnat désormais connus, le Groupe Réserve de l'ASSE peut se projeter sereinement vers cette nouvelle saison de National 2.

Pensionnaires désormais de National 2, appellation qui remplace le National 3 depuis la création de la Ligue 3, les Verts de Sylvain Gibert ont officiellement débuté leur préparation estivale ce mardi 7 juillet. L'entraîneur reste entouré d'un staff inchangé, avec Romain Hamouma comme adjoint, Clément Laxenaire au poste de préparateur physique, et Haidar Al-Shaïbani, responsable et entraîneur des gardiens du centre de formation.

Trois amicaux et un détour par la Bretagne

Le programme de préparation du Groupe Réserve s'annonce dense et varié. Trois rencontres amicales ont été programmées : face à l'Olympique de Marseille, réserve professionnelle également évoluant en National 2, contre le Servette de Genève, en Suisse, et enfin contre l'Andrézieux-Bouthéon FC, pensionnaire de National.

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Entre ces échéances, les jeunes Stéphanois s'exileront en Bretagne du 31 juillet au 2 août pour disputer, comme c'est désormais la tradition, le tournoi européen U21 de Ploufagan. Une compétition relevée où l'ASSE côtoiera des formations prestigieuses telles que la Real Sociedad ou le Hambourg SV, une occasion précieuse pour les jeunes pousses stéphanoises de se frotter à un niveau européen.

ASSE - Le calendrier complet de la préparation

Voici l'ensemble des dates à retenir pour ce Groupe Réserve avant le coup d'envoi du championnat :

Mardi 7 juillet : reprise des entraînements du groupe Réserve

Samedi 18 juillet : ASSE - Olympique de Marseille

Samedi 25 juillet : ASSE - Servette Genève

Du 31 juillet au 2 août : tournoi européen U21 à Ploufragan (Côtes-d'Armor)

Samedi 15 août : ASSE - Andrézieux-Bouthéon FC

Samedi 22 août : première journée de National 2

Un groupe majoritairement tourné vers le sud-est

Sur le plan sportif, la physionomie du championnat est également désormais connue. Les jeunes Verts ont été versés dans le groupe G, qui rassemble majoritairement des équipes du sud-est de la France, synonyme de longs déplacements réguliers pour le Groupe Réserve cette saison.

Du côté des réserves de clubs professionnels, l'ASSE affrontera notamment celles de Marseille et de Montpellier. Le reste de la poule est composé du Stade Beaucairois, de l'ES Cannet-Rocheville, de l'ES Fosséenne, du FC Rousset, de l'Atlas Paillade, de l'Olympique d'Alès, du Riviera FC, du SC Berre et de l'US Mandelieu. Cette poule intègre également les Corses du Gallia Club Lucciana, ainsi que le FC Espaly, seul adversaire déjà affronté par les jeunes Stéphanois la saison passée.

Les adversaires de l'ASSE (Groupe Réserve) dans le groupe G de National 2 pour 2026-2027

Olympique de Marseille (réserve) Montpellier HSC (réserve) Stade Beaucairois ES Cannet-Rocheville ES Fosséenne FC Rousset Atlas Paillade Olympique d'Alès Riviera FC SC Berre US Mandelieu Gallia Club Lucciana FC Espaly

Source : fff.fr