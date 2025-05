Romain Hamouma, figure emblématique de l’ASSE, poursuit sa reconversion avec passion. Après avoir intégré le centre de formation comme entraîneur des attaquants, il devient l’adjoint de Sylvain Gibert sur le banc de la réserve pour la saison 2025-2026.

Peu de joueurs incarnent aussi bien les valeurs de l’AS Saint-Étienne que Romain Hamouma. Recruté en 2012 en provenance de Caen, il aura disputé 321 matchs sous le maillot vert, inscrit près de 50 buts, et marqué les esprits par sa fidélité, son abnégation et son attachement au club. Un comportement de leader silencieux, un sens du jeu affûté et une capacité à faire basculer des matchs ont fait de lui un joueur respecté dans tout le football français.

En août 2023, après une ultime saison en Ligue 1 avec l’AC Ajaccio, Hamouma a pris la décision de raccrocher les crampons. Une page s’est tournée, mais l’histoire d’amour avec Saint-Étienne ne s’est pas arrêtée là. L’ancien numéro 21 a rapidement retrouvé le chemin du Centre sportif Robert-Herbin pour y endosser une nouvelle tunique : celle de formateur.

Une reconversion progressive

À peine revenu, Hamouma a intégré le centre de formation de l’ASSE, où il a officié comme entraîneur des attaquants. Une mission taillée pour lui, tant son expertise du poste et son vécu de joueur professionnel constituent une mine d’or pour les jeunes talents stéphanois. Durant la saison 2023-2024, il a œuvré en coulisses auprès des jeunes joueurs offensifs, les aidant à perfectionner leur placement, leurs appels, leur vision du jeu, mais aussi leur mentalité de compétiteur.

Son investissement a rapidement été salué en interne, à tel point qu’il a été intégré au staff d’Olivier Dall’Oglio à la suite de la montée de l’ASSE en Ligue 1 en mai 2024. Son rôle restait centré sur les aspects offensifs, mais l’arrivée d'Eirik Horneland en remplacement de Dall’Oglio a modifié les équilibres au sein du staff professionnel.

Relégué dans un rôle plus discret, Hamouma a alors trouvé un nouveau souffle aux côtés de la réserve, assistant Sylvain Gibert sur les dernières rencontres de National 3. Une manière intelligente de rester impliqué tout en préparant l’étape suivante.

Cap sur 2025-2026 : le banc de la réserve de l'ASSE comme tremplin

La prochaine saison marquera une étape importante dans sa reconversion. Romain Hamouma a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe réserve, en binôme avec Sylvain Gibert. Une mission exigeante et passionnante pour l’ancien attaquant, qui franchit un nouveau cap en se rapprochant du rôle d’entraîneur principal.

À leurs côtés, Jules Fauvey complètera le staff. Lui aussi promu, Fauvey avait jusque-là partagé son temps entre les U17 et la réserve, incarnant cette nouvelle génération d’éducateurs formés au sein du club. La réorganisation du staff de la réserve fait suite au départ de Razik Nedder.

Ce nouveau trio, déterminé, complémentaire et fidèle à l’ADN stéphanois, incarne la volonté du club de s’appuyer sur des ressources internes et légitimes, tout en assurant une continuité technique et humaine.

Une passerelle essentielle entre la formation et les pros

L’équipe réserve de l’ASSE joue un rôle stratégique. Elle fait le lien entre les dernières années de formation et l’entrée dans le monde professionnel. Y placer un technicien comme Hamouma, capable de dialoguer à la fois avec les jeunes et le staff pro, est un choix fort. Il connaît les exigences du haut niveau, les attentes du public stéphanois et les rouages du club.

À ce poste, il pourra transmettre plus qu’un savoir technique. Il incarnera un modèle de rigueur, d’humilité et de passion, autant de qualités indispensables pour ceux qui rêvent d’évoluer dans le Chaudron. Pour l’ASSE, c’est aussi un signal fort envoyé aux supporters : le club valorise ses figures, les intègre intelligemment, et capitalise sur son identité pour préparer l’avenir.

La boucle n’est pas bouclée. Elle continue de s’écrire, autrement, pour l'un des chouchous de Geoffroy Guichard.