Avec déjà bien plus de 30 000 places vendues, le Chaudron pourrait battre son propre record de la saison face à Grenoble. Une preuve supplémentaire que la passion verte est intacte en Ligue 2.

Après avoir déjà réuni 33 051 spectateurs pour la réception de Rodez lors de la première journée à domicile, l’ASSE s’apprête à faire encore mieux. Ce samedi à 20h, face au GF38, le stade Geoffroy-Guichard devrait une nouvelle fois vibrer au rythme du Peuple Vert. À ce jour, plus de 30 000 billets ont été écoulés, et tout laisse penser que la barre des 35 000 spectateurs pourrait être franchie.

Les Kops Nord et Sud seront pleins à craquer. Leurs balcons n'étant pas ouverts à la vente, la capacité maximale reste plafonnée à environ 37 000 places. La tribune Henri Point inférieure affiche complet, tandis qu’il en reste une poignée en Henri Point supérieure. Il en reste encore quelques centaines en Pierre-Faurand. Un afflux massif de supporters qui témoigne d’une ferveur toujours aussi puissante.

ASSE – Grenoble : le Chaudron en ébullition

L’accueil des 450 supporters grenoblois attendus dans le parcage visiteurs viendra compléter cette ambiance de feu. Le match, programmé en prime-time un samedi soir, ajoute un attrait supplémentaire pour les fans. La billetterie en ligne de l’ASSE reste ouverte, mais les places partent vite.

Avec une affluence estimée autour de 35 000 spectateurs, le club ligérien s’apprête à battre son propre record de la saison. Ce chiffre représente presque le triple de la meilleure affluence de la Ligue 2. En effet, le second stade à accueillir pour le moment le plus de spectateurs en moyenne est Bastia. Le club corse compte une affluence de 13 134 supporters pour le moment. Cela confirme que Saint-Étienne joue dans une autre dimension, même à l’échelon inférieur.

Un soutien populaire décisif pour viser la montée

Dans un championnat aussi disputé que la Ligue 2, chaque détail compte. Et l’atout Geoffroy-Guichard est loin d’être négligeable. Poussés par un public fidèle, bruyant et passionné, les Verts disposent d’un avantage psychologique important.

Ce soutien populaire, additionné à une politique tarifaire intelligente et à un vent d’optimisme soufflé par l’arrivée de Kilmer Sports, place l’ASSE dans une dynamique unique en France. Pour les joueurs comme pour les supporters, ce match face à Grenoble est plus qu’un simple rendez-vous.