Invaincue depuis le début de la saison, l’ASSE a chuté samedi soir à Geoffroy-Guichard face à Guingamp (2-3). Vice-capitaine et patron de la défense bretonne, Donatien Gomis est revenu sur ce succès de prestige pour le Télégramme, synonyme d’un nouveau souffle pour les Costarmoricains.

Guingamp n’était pas attendu à pareille fête. En venant faire tomber une ASSE jusque-là invaincue (2-3), les Bretons ont frappé un grand coup dans le Chaudron. Au-delà du résultat, c’est l’état d’esprit et la solidité collective affichés qui marquent les esprits. Pour Donatien Gomis, le vice-capitaine guingampais, ce succès est mérité : « C’est une grosse victoire qui fait du bien. Saint-Étienne était invaincu, et gagner devant ce public incroyable, c’est forcément particulier. Je ne sais pas si je suis très objectif (sourire), mais oui, sur l’ensemble du match, c’est mérité », confie le défenseur.

Une défense solide malgré deux buts encaissés

Si les Verts ont trouvé deux fois la faille, Gomis insiste sur les progrès défensifs de son équipe : « Le petit point noir, ce sont ces deux buts évitables. Mais dans la structure, on a été bien en place, avec un bloc solide. C’est encourageant pour la suite. » Associé à Alpha Sissoko en charnière centrale, l’ancien Clermontois a salué la prestation de son partenaire : « Vous avez vu ! C’est un top joueur. Il a fait un énorme match, il a su s’adapter. Félicitations à lui. »

Caractère et personnalité au Chaudron (ASSE)

Au-delà de la performance individuelle, Guingamp a su montrer de la personnalité dans un contexte toujours particulier à Geoffroy-Guichard. « Beaucoup d’équipes viennent ici avec une petite pression. Nous, on a essayé de faire abstraction. On a montré du caractère, et c’est ce qu’il faut répéter », souligne Gomis.

Même la supériorité numérique après l’expulsion de Bernauer (83e) n’a pas empêché les Costarmoricains de trembler en fin de match : « On s’est fait peur. Il faudra mieux garder le ballon dans ces situations. »

De nouvelles ambitions pour l’En Avant

Avec ce succès, Guingamp enchaîne une deuxième victoire consécutive à Saint-Étienne, après n’y avoir jamais gagné auparavant. Une preuve supplémentaire de la progression du groupe. « La recette ? L’état d’esprit. Ici, il ne faut pas avoir peur. Il faut profiter, défendre ensemble et attaquer ensemble », résume Gomis.

Au classement, l’EAG pointe désormais à la 6e place. De quoi revoir ses ambitions à la hausse : « On a fini cinquième la saison passée. On aimerait bien refaire au moins aussi bien. Il faut jouer tous les matchs pour les gagner. »

Une victoire qui résonne comme un avertissement pour l’ASSE, et un signal fort envoyé par Guingamp à l’ensemble de la Ligue 2.