L’actualité de l’ASSE ne connaît décidément aucun répit. Entre rebondissements juridiques, renforts en coulisses, ajustements tactiques et premiers enseignements sportifs, la semaine a été dense pour les Verts.

Alors que le feuilleton Pierre Ekwah vient d’embraser la sphère stéphanoise, le club poursuit en parallèle sa transformation interne, ajuste ses choix défensifs et tire déjà un premier bilan d’une semaine à trois matchs. Retour sur les quatre infos essentielles à retenir cette semaine.

Pierre Ekwah rompt son contrat !

Nouvel épisode dans la saga Pierre Ekwah. Selon les informations de Foot Mercato, le jeune milieu de terrain aurait résilié unilatéralement son contrat et se retrouverait désormais libre. Son entourage s’appuierait sur le précédent Diarra pour espérer faire valoir ses droits. Sans surprise, plusieurs clubs européens auraient déjà pris des renseignements à son sujet.

L’ASSE, de son côté, a rapidement réagi en publiant un démenti officiel :

"L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles."

Ce bras de fer juridique ne fait sans doute que commencer. Entre la volonté du joueur et la fermeté du club, l’affaire promet de s’étirer dans la durée et devrait rapidement mobiliser la justice. Un feuilleton à suivre de près dans les prochaines semaines.

L’ASSE continue de muscler son équipe dirigeante pour préparer l’avenir

Après l’arrivée de Cédric Chambaz la semaine dernière, c’est au tour de Fabien Dawidowicz de rejoindre l’AS Saint-Étienne. Deux renforts stratégiques qui traduisent une volonté claire du club : accélérer son développement et renforcer sa marque.

Cédric Chambaz prend en main le marketing et la stratégie de marque de l’ASSE. Son rôle sera de donner une nouvelle visibilité aux Verts et de renforcer leur image et de renforcer la marque ASSE.

Fabien Dawidowicz, de son côté, sera chargé du développement financier. Fort d’une solide expérience dans l’accompagnement de structures innovantes et en forte croissance, il apportera au club son expertise en matière de structuration et de pilotage financier.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de transformation : l’ASSE veut se doter des compétences et de la vision nécessaires pour franchir un cap, retrouver une place à la hauteur de son histoire et répondre à ses ambitions sportives et économiques.

Bernauer s’installe au poste de latéral

Depuis son retour de blessure, Maxime Bernauer enchaîne les titularisations, mais rarement à son poste de prédilection. La charnière Nadé–Lamba donnant entière satisfaction, l’entraîneur Horneland a dû trouver un moyen d’intégrer efficacement sa recrue estivale.

Utilisé aussi bien en latéral gauche qu’en latéral droit, en fonction des absences de Ferreira ou Annan, Bernauer s’est imposé comme un véritable couteau suisse défensif. Bien différent des profils cités, il apporte calme et précision à la relance. Grâce à son intelligence de jeu et sa lecture des espaces, il comble les brèches et n’hésite pas à casser des lignes par des passes incisives.

On a vu contre Guingamp que l’expérience lui manque mais son adaptation est impressionnante. Match après match, il monte en puissance au point de devenir la troisième pièce maîtresse de la défense stéphanoise. Une polyvalence précieuse pour le coach norvégien, qui peut désormais compter sur une option supplémentaire dans un effectif déjà compétitif.

Quel bilan pour la semaine à 3 matchs de l'ASSE

Première semaine à trois matchs pour l’ASSE, et le bilan s’élève à 6 points sur 9 possibles. Face à Amiens, les Verts ont livré une prestation laborieuse, mais ont su trouver les ressources pour s’imposer. Grâce encore une fois à Lucas Stassin.

Le déplacement à Guingamp a en revanche raconté une toute autre histoire. Malmenés d’entrée et menés, les Stéphanois ont bien réagi dans un premier temps… avant de craquer en seconde période. Deux nouveaux buts encaissés et une défaite frustrante, symbolisée par le carton rouge évitable de Bernauer, venu traduire la frustration du groupe.

Au-delà du score, cette contre-performance soulève des questions sur la gestion de l’effectif par Horneland. Malgré un groupe pléthorique, les rotations ont été très limitées. Reste à voir si le coach norvégien saura mieux exploiter toutes ses options pour éviter l’usure et maximiser le potentiel de son effectif XXL.