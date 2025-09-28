Après la défaite 3-2 de l’ASSE a domicile face à Guingamp, Gautier Larsonneur s’est arrêté devant les médias en zone mixte à l'issue de la rencontre. Des propos retranscrits dans l’édition du Progrès de ce dimanche.

L’AS Saint-Étienne a débuté timidement la rencontre face à Guingamp. Stassin se procure une première opportunité, vite annihilée par Gomis. Guingamp répond par Hatchi, mais Nadé veille. Le Chaudron croit à l’ouverture du score sur une frappe de Jaber, déviée in extremis. Finalement, Hemia ouvre le score à la 36ᵉ, profitant d’un ballon mal repoussé et d’une déviation de Lamba qui trompe Larsonneur. La tension monte après un accrochage entre Nadé et Hatchi, mais les Verts répliquent avant la pause. Sur un corner joué court, Bernauer sert Boakye dont la frappe, déviée à deux reprises, termine au fond. 1-1 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Guingamp reprend l’avantage grâce à Nlandu (67ᵉ), bien placé après une parade de Larsonneur. Saint-Étienne pousse et Stassin chauffe les gants de Bartouche, mais c’est Ahilé qui crucifie les Verts (79ᵉ). Sa célébration devant le kop stéphanois enflamme la rencontre : Bernauer perd ses nerfs et est expulsé pour un geste violent. Réduits à dix, les Verts arrachent malgré tout un but dans le temps additionnel grâce à Nadé, bien servi sur coup franc par Tardieu (92ᵉ). Malgré ce sursaut, l’ASSE s’incline 3-2. Une défaite frustrante qui laisse des regrets et accentue la pression sur un groupe encore en quête de constance.

La réaction du capitaine de l’ASSE

Gautier Larsonneur (gardien et capitaine de l’ASSE) : « Il a manqué beaucoup de choses ce soir. Déjà en première mi-temps, qu'on revienne à 1-1, c'est un petit peu miraculeux parce qu'en première période, on ne propose pas grand-chose. Il y a beaucoup de matchs où on a eu de la réussite, comme à Boulogne et à Amiens. Ce match doit nous rappeler à l'essentiel et à l'humilité qu'on doit avoir. Ce n'est pas en étant Saint-Etienne qu'on va nous donner des points. »