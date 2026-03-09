Ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Óscar García rebondit sur le banc de l’Ajax Amsterdam. Le technicien espagnol vient d’être nommé entraîneur principal du club néerlandais pour la fin de saison, dans un contexte sportif tendu. Une promotion qui rappelle son passage éclair dans le Forez en 2017 et qui relance sa carrière sur la scène européenne.

L’Ajax traverse une saison agitée. Après le départ de Francesco Farioli pour le FC Porto l’été dernier, le club d’Amsterdam peine à retrouver de la stabilité sur son banc. John Heitinga avait débuté la saison avant d’être remercié début novembre. Fred Grim, responsable du centre de formation, avait alors repris l’équipe avec la mission de terminer la saison. Mais la défaite contre Groningen (1-3) ce week-end a précipité un nouveau changement.

Les dirigeants de l’Ajax ont donc choisi de promouvoir Óscar García, arrivé seulement en février pour diriger l’équipe réserve. Le technicien espagnol prend désormais les rênes de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. Le directeur technique Jordi Cruyff a justifié ce choix sur le site officiel du club. "Les prochains mois sont cruciaux pour le club. Il nous reste huit matchs à jouer et nous devons tous les gagner ensemble." De son côté, Fred Grim retourne au centre de formation après avoir assuré l’intérim dans une période délicate.

Un défi important pour l’ancien coach de l’ASSE

Pour Óscar García, cette nomination représente une nouvelle opportunité dans une carrière déjà riche en expériences européennes. Ancien milieu offensif formé au FC Barcelone, il a remporté quatre titres de champion d’Espagne dans les années 1990 sous les couleurs blaugrana. Après sa carrière de joueur, il s’est rapidement tourné vers le métier d’entraîneur.

Ses premiers pas se font au sein de la formation du Barça avant de connaître sa première expérience au Maccabi Tel-Aviv. Il entraîne ensuite Brighton en Angleterre, puis connaît un passage réussi au Red Bull Salzbourg, avec lequel il remporte le championnat d’Autriche et la Coupe nationale à deux reprises.

En 2017, il arrive en France pour prendre les commandes de l’AS Saint-Étienne. L’aventure stéphanoise tourne court. Malgré un début de saison correct, l’équipe traverse une période difficile, marquée notamment par une lourde défaite dans le derby contre l’OL (0-5). García quitte finalement le club cinq mois seulement après son arrivée.

Une nouvelle chance sur un banc prestigieux pour Óscar García

Depuis ce passage dans le Forez, l’entraîneur catalan a multiplié les expériences. Olympiakos en Grèce, Celta Vigo en Liga, Stade de Reims en Ligue 1 ou encore OH Louvain en Belgique : sa trajectoire s’est construite à travers plusieurs championnats européens.

Sa nomination à l’Ajax constitue aujourd’hui un défi particulier. Le club d’Amsterdam pointe à la quatrième place d’Eredivisie, à cinq points du Feyenoord et très loin du leader PSV Eindhoven. Les résultats européens ont également été décevants, avec une élimination précoce en Ligue des champions et une sortie rapide en Coupe des Pays-Bas.

Il reste désormais huit matchs de championnat pour tenter de sauver la fin de saison. Dans ce contexte, la mission confiée à Óscar García est claire : redonner un élan à l’Ajax et stabiliser un club en quête de repères.

Pour l’ancien entraîneur des Verts, l’opportunité est importante. Diriger l’Ajax représente l’une des vitrines les plus prestigieuses du football européen. Une nouvelle étape dans une carrière marquée par des passages courts, parfois douloureux, mais réguliers sur les bancs européens.