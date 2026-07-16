Arrivé dans le Forez en janvier 2023, Gautier Larsonneur a connu tous les visages de l'ASSE : le sauveur, le meilleur portier de Ligue 2, puis le capitaine sous pression. La trajectoire d'un gardien qui joue peut-être sa dernière saison verte.

Janvier 2023. L'ASSE pointe alors à la dernière place de Ligue 2, un scénario cauchemardesque pour un club de cette dimension. Gautier Larsonneur débarque et s'impose rapidement dans les cages stéphanoises, reléguant Etienne Green sur le banc. Décisif dans les moments clés, il participe activement à la remontée au classement orchestrée par Laurent Batlles, un sauvetage qui restera dans les mémoires vertes.

La saison suivante confirme tout le bien pensé de lui. Larsonneur monte encore en puissance, prend de l'ascendant dans le vestiaire, et termine l'exercice auréolé du titre de meilleur gardien de Ligue 2. Ses parades pèsent lourd dans la remontée de l'ASSE en Ligue 1, portée par Olivier Dall'Oglio. Le Breton a tout d'un cadre solide, revanchard après avoir été jugé trop juste pour l'élite du côté de Brest.

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Le retour à la dure réalité de l'élite pour Larsonneur

Sauf que la marche s'avère de nouveau trop haute. En Ligue 1, Larsonneur retrouve les mêmes difficultés qu'à Brest, pas vraiment aidé par un collectif poreux devant lui. Le bilan est sans appel : 77 buts encaissés en 34 journées. Semaine après semaine, la confiance s'effrite, et l'ASSE finit par retomber en Ligue 2.

Malgré cet exercice compliqué, les dirigeants stéphanois ne remettent pas en cause leur homme. Larsonneur est jugé indispensable à l'ossature du vestiaire et prolonge jusqu'en 2028. Le pari semble logique sur le papier : retrouver un championnat qu'il connaît par cœur devrait, en théorie, lui permettre de rayonner à nouveau.

Une saison de retour qui déçoit

La réalité est plus amère. Le capitaine stéphanois ne retrouve pas le niveau qui avait fait de lui le meilleur gardien de Ligue 2 en 2024. La confiance reste écornée, et il peine à inverser la tendance malgré un statut de titulaire jamais réellement contesté devant Brice Maubleu.

Les critiques, elles, s'intensifient. Plusieurs groupes de supporters réclament ouvertement qu'on lui retire le brassard de capitaine. D'autres vont plus loin et appellent de leurs vœux l'arrivée d'un nouveau numéro un dans les cages vertes.

Larsonneur : Un déclin qui se lit saison après saison

Le comparatif des quatre derniers exercices de Gautier Larsonneur, saisons 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, dessine une courbe sans équivoque. Sur les critères qui définissent un gardien décisif, arrêts, buts évités, clean-sheets, le portier breton culminait lors de ses deux premières saisons en Ligue 2 sous les couleurs vertes, avec des niveaux proches de l'excellence sur l'ensemble de ces indicateurs.

Sa saison ratée en Ligue 1 marque une chute brutale sur tous ces curseurs, ce qui n'a rien d'anormal au regard de la relégation qui a suivi. Mais c'est bien le retour en Ligue 2, sur l'exercice en cours, qui interroge : Larsonneur reste loin de ses standards de 2022-2023 et 2023-2024 sur les arrêts et les clean-sheets, sans retrouver ce supplément d'âme qui avait fait de lui une valeur sûre du championnat. Un déclin progressif, confirmé chiffre après chiffre, qui explique en creux l'impatience grandissante d'une partie du Chaudron.

Le choix de la direction et d'Ian Cathro

Les dirigeants stéphanois ont tranché différemment. Le brassard, oui, mais pour une autre raison : le retirer à Larsonneur afin qu'il puisse se recentrer pleinement sur ses performances, sans avoir à gérer le poids supplémentaire du capitanat. Ian Cathro partage cette analyse.

Dans le même temps, l'ASSE a recruté un jeune gardien prometteur, Mamour Ndiaye, 20 ans. L'objectif est clair : mettre Larsonneur sous pression tout en préparant sereinement la succession à moyen terme. Une double stratégie, entre stimulation immédiate et gestion de l'avenir.

Larsonneur, conscient et déterminé

Le principal intéressé n'est pas dupe de sa situation. Selon nos informations, Gautier Larsonneur a pleinement conscience d'avoir livré une copie moyenne, en dessous de ses propres attentes. Reconnu pour son exigence personnelle, il n'entend pas pour autant laisser filer sa place aussi facilement. Le portier breton continuera d'être le premier à l'entraînement, fidèle à sa réputation de travailleur acharné, bien décidé à répondre par la performance plutôt que par les mots. Reste à voir si l'entente sera bonne avec Ndiaye entre deux hommes qui voudront la même place. Larsonneur est connu pour son caractère. Mamour Ndiaye semble également en avoir.

Une saison décisive s'annonce pour Larsonneur

2026-2027 pourrait bien être sa dernière danse sous le maillot vert. Larsonneur le sait, et il compte inverser la tendance plutôt que de subir son sort. Tout le mal qu'on peut souhaiter à Gautier Larsonneur : pour briller cette saison et retrouver l'élite, l'ASSE aura besoin d'un portier décisif dans les moments qui comptent. À lui de le prouver, brassard ou pas.

Source : Peuple-Vert.fr - DataScout