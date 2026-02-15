La réserve de l'ASSE se déplaçait à Auxerre ce samedi à 17h pour y affronter leurs homologues bourguignons. Après un match nul rageant contre Orléans (2-2), les Verts veulent surfer sur le joli visage affiché pour capitaliser des points. Résumé de la rencontre.

À l'issue de la dernière rencontre, Sylvain Gibert a insisté sur le fait de perseverer pour inverser la dynamique sur le site officiel : "Notre première période est mitigée dans le contenu, on ne réussit pas à imposer notre rythme. Cette faute de marquage nous sanctionne. Mais je veux surtout retenir la réaction sur le deuxième acte. On a su inverser la tendance. Malheureusement, avec des joueurs qui pour certains manquent encore un peu de rythme, on finit un peu plus difficilement. Il y a de la frustration car on n’obtient toujours pas cette victoire. Mais ça va finir par tourner, on se doit de persévérer."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Stojkovic, Dodote, Kasia, Hornech - Mouton, Traore, Sissoko - Lutin, Cheikh, Agesilas.

Sont entrés en jeu : Ntambu, Moulin, Cisse, Achour.

Résumé de la rencontre

Dans ce match fermé, les Verts, avec une équipe jeune, auront eu les opportunités pour faire flancher leurs adversaires mais repartent avec un seul point de Bourgogne. Sans victoire depuis de nombreuses semaines, les jeunes verts glissent à une dangereuse 11e place avec 18 points. La fin de saison s'annonce tendue pour les coéquipiers de Jules Mouton qui doivent se sortir de cette zone délicate pour obtenir leur maintien.

La semaine prochaine, les Verts recevront Feurs pour un derby qui s'annonce intense. Le match se jouera le dimanche 22 février à 15h à l'Etrat mais avant ça, les joueurs de Sylvain Gibert joueront pour le challenge des espoirs ce mardi 17 février contre l'Olympique de Marseille en terres phocéennes à 13h. Cela sera leur quatrième dans cette compétition.