L’ASSE occupe la 3e place après la 22e journée de Ligue 2 et confirme sa montée en puissance dans la lutte pour l’accession. Les Verts profitent des faux pas de leurs concurrents et restent pleinement dans le coup.

La 22e journée de Ligue 2 a rebattu les cartes en haut de tableau. Si Troyes conserve la tête avec 41 points, les Aubois doivent encore se déplacer à Bastia lundi soir en clôture. Derrière, Reims cale à Grenoble (0-0) et reste à 40 points. Saint-Étienne en profite immédiatement. Les hommes de Philippe Montanier s’imposent à Guingamp (2-1) et grimpent à la 3e place avec 40 points également. Le podium se tient en un point. La bataille pour la montée directe est totalement relancée.

ASSE : une dynamique qui change tout

La victoire à Guingamp confirme la solidité stéphanoise. L’ASSE affiche désormais 2 victoires en 2 matchs avec Philippe Montanier comme chef d'orchestre. Les Verts restent sur une dynamique positive et montrent une vraie constance dans les résultats. Surtout, ils savent faire la différence à l’extérieur.

Dans le même temps, Reims enchaîne un deuxième match sans victoire et laisse filer deux points précieux. Red Star poursuit sa belle série avec un succès 2-1 contre Nancy et revient à hauteur de l’ASSE au classement avec 40 points. Le Mans, battu 4-2 à Montpellier, marque le pas et descend à la 5e place avec 39 unités. Dunkerque frappe fort en s’imposant 4-1 à Amiens et grimpe à la 6e position avec 37 points. La dynamique est clairement favorable aux Verts au moment clé de la saison.

Ligue 2 : le ventre mou se resserre, le bas s’inquiète

Plus bas, la lutte s’intensifie aussi. Montpellier domine Le Mans et se replace à 34 points, au même total que Pau et Annecy. Boulogne-sur-Mer réalise une belle opération en gagnant à Pau (2-1) et quitte la zone dangereuse. Rodez s’impose à Clermont (2-1) et respire également. En revanche, Laval, tenu en échec par Annecy (2-2), continue de glisser et reste sous pression avec 18 points. Bastia, actuellement 18e avec 16 points mais un match en moins, peut relancer totalement la course au maintien en cas de succès contre Troyes lundi. Ce rendez-vous en Corse pourrait bouleverser le classement. En haut comme en bas, chaque point pèse lourd. Et dans ce contexte tendu, l’ASSE avance avec ambition et constance.