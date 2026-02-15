L'ASSE a décroché un précieux succès hier soir sur le pelouse du Roudourou. Les Verts se sont imposés sur le score de 1-2 et réalisent une excellente opération au classement. Bénéficiant de résultats positifs des concurrents directs, les hommes de Philippe Montanier grimpent sur le podium et pointent provisoirement à une longueur de la première place. Une dynamique qui réjouit évidemment Abdoulaye Kanté, recrue hivernale qui revenait d'une longue période sans enchaîner les matchs.

Abdoulaye Kanté au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Oui forcément, c’est un sentiment positif. Je reviens d’une longue blessure, et franchement ça fait plaisir de pouvoir reprendre comme ça. De pouvoir terminer les matchs, être utile à l’équipe. En plus, il y a les trois points donc franchement on est très heureux. »

Kanté "pas encore à 100%"

« Mon association avec Boakye ? Franchement je me sens bien avec lui, on a travaillé pendant la semaine, on a cherché à avoir des repères ensemble. On parle beaucoup et moi je trouve qu’il est très bien ce poste. Je me sens bien avec lui et avec Igor (Miladinovic) aussi. Défensivement, je dois beaucoup lui parler, parce que moi je suis derrière lui. Je lui communique ‘gauche, droite, gauche, droite’. Et offensivement, même si aujourd’hui on avait pas trop la possession, y'a des choses qu’on travaille. (…)

Physiquement, je ne dirais pas que je suis encore à 100 %, je pense que je peux encore faire plus. Ça faisait un moment que je n’avais pas joué titulaire, mais voilà je reprends bien surtout aux entraînements. Donc voilà je pourrai faire plus, mais ça viendra petit à petit. En tout cas je n’ai pas eu mal, j’ai pu terminer le match. (…)

On va rester humble. Quand il est arrivé, le Coach nous a dit qu’il fallait aller chercher les places au classement les unes après les autres. C’est ce qu’on est en train de faire. On est un groupe, on travaille ensemble et je pense qu’on va atteindre nos objectifs petit à petit. »