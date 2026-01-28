L'information tombée ce mardi soir a fait du bruit. Beaucoup de bruits. Les représentants de Franck Haise négocieraient avec l'ASSE. Une information que le principal concerné à rapidement démenti. Qu'en est-il ?

Bernard Lions a véritablement enflamé les réseaux ce mardi à 22 heures. Selon le journaliste de l'Equipe, l'ASSE aurait entamé les discussions avec Franck Haise et Philippe Montanier. Il précise : "À défaut d'être parvenu à trouver un autre entraîneur étranger, notamment en Major League Soccer, le Championnat américain, Kilmer a décidé de tourner le dos à sa politique sportive en explorant le marché français. Deux entraîneurs viennent d'être sollicités : Franck Haise (54 ans) et Philippe Montanier (61 ans)."

Dans la foulée, à 23h53, Olivier Tallaron, journaliste pour Canal+, est venu refroidir les supporters enjoués par l'hypothèse d'une arrivée de l'ancien lensois : "Franck Haise dément avoir débuté des discussions avec l'ASSE pour le poste d’entraîneur." Alors qu'en est-il ?

Haise fatigué

Nous avons creusé de notre côté et pouvons confirmer les informations de Bernard Lions. A savoir qu'il y a bien des échanges entre l'ASSE et les agents de Franck Haise. Toutefois, rien n'indique que les discussions aboutiront sur un accord. Il disposait d'un salaire bien supérieur à ce que perçoit aujourd'hui Eirik Horneland. De plus, son passage à Nice a laissé des traces. Franck Haise reste marqué par une histoire qui a pris fin il y a tout juste un mois ( 28 décembre 2025). Une coupure suffisante pour se relancer dans une mission qui nécessitera toute sa fraicheur et son énergie ? Une piste d'autant plus complexe à finaliser que Franck Haise dispose d'autres propositions. A suivre.

KSV change son fusil d'épaule à l'ASSE

L'ancien portier de l'ASSE et coach du TFC, Philippe Montanier est également être dans les petits papiers des dirigeants stéphanois. Une piste logique. Comme nous vous l'évoquions en ce début de semaine, il coche toute les cases. Sans poste depuis juin 2023 (Toulouse), il a pu se ressourcer. Il connait la Ligue 2 pour avoir obtenu le titre avec Toulouse de manière impressionante. Adepte du football offensif, il a également expérimenté l'approche DATA très forte au TFC. Passé par Nottingham Forest et la Sociedad, il sait s'exprimer dans plusieurs langues. De quoi en faire le favori logique ? A suivre.