Les dirigeants de l’ASSE s’activent pour trouver un successeur à Eirik Horneland. Les résultats du technicien norvégien déçoivent, et plusieurs profils sont à l’étude.

L’avenir d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois est plus incertain que jamais. Malgré des intentions de jeu intéressantes, les résultats restent trop faibles pour un club qui vise la montée en Ligue 1. Ivan Gazidis et les dirigeants de Kilmer Sports planchent déjà sur la suite.

L’ASSE attire toujours. Le poste reste prestigieux, et plusieurs entraîneurs se sont positionnés. Voici cinq profils qui pourraient coller au projet stéphanois.

Wilfried Nancy, un pari ambitieux pour l'ASSE ?

Déjà ciblé lors du départ d’Olivier Dall’Oglio, Wilfried Nancy est libre cette fois. Après une expérience décevante au Celtic Glasgow (8 matchs seulement), le technicien veut rebondir. Il se serait proposé selon Evect.

Francophone, anglophone, originaire du Havre, il correspond parfaitement au projet Kilmer Sports. Son profil moderne et sa vision du jeu séduisent. Mais il n’a jamais coaché en Ligue 1 ni en Ligue 2. Un pari osé… mais qui pourrait s’avérer payant. Nancy reste un des favoris naturels.

Philippe Montanier, l’expérience de la montée

Passé brièvement à l’ASSE comme gardien remplaçant, Philippe Montanier connaît la maison. Il a surtout marqué les esprits en hissant Toulouse en Ligue 1, dans un projet basé sur la data.

Il connaît bien la Ligue 2, où il a souvent performé. À 59 ans, il vit aujourd’hui loin du tumulte, mais pourrait être tenté par un nouveau challenge. Un choix court-termiste… mais idéal pour viser une montée immédiate ?

Franck Haise, le rêve des supporters de l'ASSE ?

S’il y a bien un nom qui fait l’unanimité chez les supporters, c’est lui. Franck Haise. Révélé à Lens, où il a bâti une équipe conquérante et populaire, il incarne des valeurs proches de celles du peuple vert.

Son passage à Nice a laissé un goût d’inachevé. Repartir en Ligue 2 est-il compatible avec ses ambitions ? Rien n’est moins sûr. D’autant qu’il vient de toucher une indemnité conséquente.

João Sacramento, le surdoué tactique

Il s’est proposé. João Sacramento, 36 ans, est reconnu pour son sens tactique hors norme. Ancien adjoint de Mourinho et de Galtier (Lille, PSG), il connaît le haut niveau… mais très peu comme numéro un.

Son unique expérience à la tête d’une équipe (LASK, Autriche) n’a duré que quelques semaines. Il avait claqué la porte pour désaccord. Talentueux mais impulsif, il intrigue. L’ASSE le garde dans ses petits papiers, sans en faire une priorité.

Filipe Coelho, l'adjoint très coté

Actuel adjoint à Strasbourg, Filipe Coelho était pressenti pour succéder à Liam Rosenior. Finalement maintenu dans le staff alsacien, ce Portugais de 41 ans impressionne par sa trajectoire.

Formé à Benfica, passé par Chelsea U21, il est considéré comme un futur grand coach. Son profil international, sa polyvalence et sa pédagogie séduisent. Reste à savoir si BlueCo serait prêt à le libérer… et s’il serait intéressé par le projet stéphanois. Simple suggestion de notre part.

La direction de l’ASSE prend son temps pour ne pas se tromper. Le choix du futur coach sera crucial pour relancer la machine et viser la montée.

Source : Peuple-Vert.fr