Après sa première journée disputée à domicile le week-end du 13 décembre, l'ASSE Cœur Vert AESIO Mutuelle se déplaçait à Montpellier. Au programme quatre rencontres, avec l'objectif de prendre le plus de points possible.
L'équipe de foot fauteuil stéphanoise, fait parti des dix meilleurs nations nationales. Ce week-end, les Verts avaient un programme bien chargé, avec, Nanterre, Châtenay-Malabry, vice championne de France en titre, et l'équipe locale, Montpellier.
Pas de surprise pour l'ASSE
Opposés à Nanterre pour leur premier match du week-end, les joueurs de l'ASSE ont débuté par un match nul, 1-1. La double confrontation face à Châtenay-Malabry a été plus difficile, avec deux défaites de rangs, 4-0, puis 2-0. Il restait une toute dernière rencontre, le dimanche contre Montpellier. Les Verts terminent de la meilleure des manières avec une victoire 4-0.
Ainsi, l'ASSE se retrouve aujourd'hui, 5ème au classement avec 11 points. Le bilan est de 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. La prochaine journée se déroulera le 21 mars prochain à Villeneuve d'Ascq. L'ASSE affrontera Nanterre, Villeneuve d'Ascq et Rouen à deux reprises.
Les résultats de cette journée
Deux journées se sont déroulées au même moment. A Montpellier où les Verts joué, et une seconde à Dinan. Voici l'ensemble des résultats
- ASSE - Nanterre : 1-1
- Kerpape - Douai : 2-2
- Montpellier - Châtenay-Malabry : 0-10
- Dinan - Lyon : 2-0
- Nanterre - Montpellier : 5-0
- Douai - Kerpape : 5-0
- Châtenay-Malabry - ASSE : 4-0
- Lyon - Dinan : 0-6
- Montpellier - Nanterre : 0-3
- Kerpape - Lyon : 0-5
- ASSE - Châtenay-Malabry : 0-2
- Dinan - Douai : 11-1
- Nanterre - Châtenay-Malabry : 0-5
- Dinan - Kerpape : 5-1
- Montpellier - ASSE : 0-4