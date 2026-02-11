Après sa première journée disputée à domicile le week-end du 13 décembre, l'ASSE Cœur Vert AESIO Mutuelle se déplaçait à Montpellier. Au programme quatre rencontres, avec l'objectif de prendre le plus de points possible.

L'équipe de foot fauteuil stéphanoise, fait parti des dix meilleurs nations nationales. Ce week-end, les Verts avaient un programme bien chargé, avec, Nanterre, Châtenay-Malabry, vice championne de France en titre, et l'équipe locale, Montpellier.

Pas de surprise pour l'ASSE

Opposés à Nanterre pour leur premier match du week-end, les joueurs de l'ASSE ont débuté par un match nul, 1-1. La double confrontation face à Châtenay-Malabry a été plus difficile, avec deux défaites de rangs, 4-0, puis 2-0. Il restait une toute dernière rencontre, le dimanche contre Montpellier. Les Verts terminent de la meilleure des manières avec une victoire 4-0.

Ainsi, l'ASSE se retrouve aujourd'hui, 5ème au classement avec 11 points. Le bilan est de 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. La prochaine journée se déroulera le 21 mars prochain à Villeneuve d'Ascq. L'ASSE affrontera Nanterre, Villeneuve d'Ascq et Rouen à deux reprises.

Les résultats de cette journée

Deux journées se sont déroulées au même moment. A Montpellier où les Verts joué, et une seconde à Dinan. Voici l'ensemble des résultats