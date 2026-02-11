Mamadou Niang : il était tout proche de l’ASSE, mais le destin en a décidé autrement. Avant de devenir l’un des attaquants les plus redoutés de Ligue 1 sous le maillot de l’OM, Mamadou Niang aurait pu prendre une tout autre direction. L’AS Saint-Étienne était à deux doigts de le recruter, mais une blessure a tout changé.

Dans une interview accordée à Zack Nani, Mamadou Niang a révélé un épisode peu connu de sa carrière. À ses débuts, alors qu’il évolue à Troyes, l’AS Saint-Étienne manifeste un véritable intérêt pour le recruter. Tout est prêt ou presque. Mais une blessure vient brouiller les plans. « Je devais signer à l'ASSE, mais j’étais blessé. Le club voulait des garanties médicales et m’examiner pour estimer mon délai de guérison. »

Le deal traîne. Et pendant que Saint-Étienne hésite, c’est Jean Fernandez, alors entraîneur du FC Metz, qui vient faire basculer la situation. « Jean Fernandez est venu à Troyes me dire : “Je te veux à Metz, même sans les moyens de Saint-Étienne.” »

Un choix déterminant dans la trajectoire de Niang, qui rejoint finalement Metz à l’été 2000. L’ASSE, elle, passe à côté d’un futur grand buteur de Ligue 1.

Une blessure... déjà à Saint-Étienne

Dans cette même interview, Mamadou Niang raconte une autre anecdote liée aux Verts. Ironie du sort : c’est à Geoffroy-Guichard qu’il subit une blessure majeure, à la suite d’un tacle d’un certain… Ilan, alors attaquant stéphanois. « Je me rappelle d'un match où je me blesse à Saint-Étienne. Je reçois un tacle d’Ilan qui me fracasse la cheville en deux. »

Une grosse entorse, trois mois d’arrêt, et un souvenir gravé dans sa mémoire. L’histoire entre Mamadou Niang et l'ASSE aura donc toujours été faite de rendez-vous manqué ou douloureux.

Un buteur d’exception passé à côté de l'ASSE

Si l’ASSE n’a jamais eu la chance de le voir porter le maillot vert, Mamadou Niang a marqué le championnat de son empreinte. Formé à Troyes puis lancé à Metz, il explose à Strasbourg avant de faire les beaux jours de l’OM (2005-2010).

Avec Marseille, il dispute 166 matchs de Ligue 1 et inscrit 71 buts. En 2009-2010, il termine même meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations et décroche le titre de champion de France. Il poursuivra ensuite sa carrière en Turquie (Fenerbahçe), au Qatar, puis en Ligue 2 et National.

Bilan de carrière (clubs) :

Ligue 1 : 258 matchs, 100 buts

: 258 matchs, 100 buts Ligue 2 : 28 matchs, 7 buts

: 28 matchs, 7 buts Süper Lig (Turquie) : 39 matchs, 18 buts

: 39 matchs, 18 buts Stars League (Qatar) : 26 matchs, 9 buts

: 26 matchs, 9 buts Compétitions européennes et coupes nationales : 113 matchs, 40 buts

Au total, Mamadou Niang a inscrit 174 buts en 464 matchs officiels. Une trajectoire exceptionnelle… qui aurait pu s’écrire en Vert.

Source : Zack Nani / Transfermarkt