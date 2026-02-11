Face à Montpellier, seul Aïmen Moueffek a été sanctionné côté stéphanois. João Ferreira, suspendu ce week-end, sera en sursis dès son retour. Impact limité pour l'ASSE.

La victoire contre Montpellier (1-0) a été globalement maîtrisée par l’ASSE, y compris sur le plan disciplinaire. Lors de cette 22e journée de Ligue 2, un seul carton jaune a été brandi contre un joueur stéphanois : Aïmen Moueffek, averti pour la deuxième fois de la saison.

Le milieu formé au club ne figure pas parmi les joueurs en danger. Avec seulement deux avertissements en 22 journées, il reste encore loin du seuil de suspension fixé cette saison à cinq cartons jaunes toutes compétitions confondues.

Ferreira suspendu et blessé

En revanche, la situation est plus délicate pour João Ferreira. Le latéral portugais est actuellement suspendu et ne participera pas au déplacement à Guingamp. Il s'agit de son dernier match de suspension après avoir reçu quatre cartons jaunes et un rouge depuis le début de saison.

S’il n’était pas suspendu, Ferreira n’aurait de toute façon pas pu jouer, car il soigne une blessure après s'être cogné au poignet lors de la défaite humiliante face à Boulogne. Une fois son retour effectif dans le groupe, le défenseur sera placé sous la menace directe d’une nouvelle suspension, en cas d’avertissement supplémentaire. Reste à savoir quand est-ce que qu'il reviendra.

Avec les enjeux qui se resserrent dans la course à la montée, la gestion des sanctions ne devra pas être négligé et pourrait peser dans les choix de Philippe Montanier lors des prochaines journées.

Compteurs des cartons des joueurs de l’ASSE (uniquement pour la jauge des 5 avertissements)

Ferreira : 4 jaunes + 1 rouge (J3, J4, J15, J21)

Annan : 3 jaunes (J2, J3, J9)

Tardieu : 3 jaunes (J9, J18, J20)

Bernauer : 2 jaunes + 1 rouge (J5, J8)

Nadé : 2 jaunes (J4, J9)

Miladinovic : 2 jaunes + 1 rouge (J7, J11, J16)

Stassin : 2 jaunes (J3, J20)

Cardona : 2 jaunes (J10, J12)

Old : 2 jaunes (32es de CDF, J19)

Moueffek : 2 jaunes (J2, J22)

Horneland : 1 jaune (J9)

Davitashvili : 1 jaune (J9)

Lamba : 1 jaune (J8)

Pedro : 1 jaune (J17)

Larsonneur : 1 jaune (J20)

Appiah : 1 jaune (J18)

Boakye : 1 jaune (J21)

Source : ASSE, FFF, Ligue 2 BKT