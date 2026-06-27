À seulement 27 ans, Émilien Pereira poursuit son ascension au sein du centre de formation de l’ASSE. Arrivé en 2022 chez les Verts, le jeune éducateur a progressivement gravi les échelons grâce à sa polyvalence, son implication et sa connaissance du football de formation. Un parcours qui illustre parfaitement la volonté du club de s’appuyer sur de jeunes techniciens prometteurs.

À l’AS Saint-Étienne, le travail de l’ombre est souvent essentiel à la réussite du projet de formation. Parmi les éducateurs qui participent au développement des jeunes talents stéphanois, Émilien Pereira fait partie de ceux dont la progression ne passe pas inaperçue.

Âgé de 27 ans, il a intégré l’ASSE en juin 2022 pour prendre en charge les U10. Une catégorie qu’il a accompagnée durant trois saisons consécutives. Une expérience précieuse qui lui a permis de continuer à développer ses compétences pédagogiques auprès des plus jeunes pensionnaires du centre de préformation stéphanois.

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Émilien Perreira, un éducateur en constante évolution

Au fil des saisons, Émilien Perreira a vu ses responsabilités grandir. Pour l’exercice 2025-2026, il a pris les commandes de la catégorie U11, une nouvelle étape dans son parcours d’éducateur.

Parallèlement à son travail auprès des jeunes joueurs, il a également occupé le poste d’adjoint de Kevin De Jesus avec les U16 durant deux saisons. Une mission qui lui a permis d’évoluer dans un environnement plus compétitif et de participer à la formation de joueurs proches des exigences du haut niveau.

Cette double expérience témoigne de la confiance accordée par l’ASSE à un technicien capable d’intervenir sur différents publics tout en conservant une approche éducative reconnue.

Un rôle renforcé dans la vidéo et l'analyse

En cours de saison 2025-2026, Émilien Pereira a en effet intégré le secteur vidéo de la formation stéphanoise. Une évolution logique dans un football moderne où l’analyse des performances occupe une place de plus en plus importante.

Cette mission se poursuivra lors de la saison 2026-2027. Il ne sera d’ailleurs plus adjoint des U16 afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités et à son évolution au sein de la structure de formation.

En parallèle, il prendra également en charge la catégorie U12 lors de la prochaine saison. Une nouvelle preuve de la confiance accordée par le club à son jeune éducateur.

De Sury Sporting Club à l’ASSE

Avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne, ce jeune coach faisait déjà ses armes au sein du Sury Sporting Club. Une expérience formatrice qui lui a permis de construire les bases de sa méthodologie de travail avant de franchir un cap en intégrant l’un des centres de formation les plus réputés de France.

Sur le plan des diplômes, il possède un BPJEPS option football ainsi qu’un Brevet de Moniteur de Football (BMF). Deux certifications qui confirment son expertise et sa volonté de poursuivre sa progression dans le métier d’éducateur.

À seulement 27 ans, Émilien Pereira représente l’une des nouvelles générations de formateurs qui façonnent l’avenir de l’ASSE. Son parcours, entre terrain, accompagnement des jeunes et analyse vidéo, illustre parfaitement l’évolution des métiers de la formation moderne. Un profil polyvalent dont le club stéphanois entend visiblement continuer à s’appuyer dans les années à venir.