Alors que Pierre Ekwah n’est toujours pas réapparu dans le Forez, les supporters de l’ASSE ont exprimé leur colère à travers une banderole lors du match face à Grenoble. Le milieu de terrain, vexé par la levée de son option d’achat malgré la relégation, cristallise désormais les tensions.

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton Pierre Ekwah agite l’actualité stéphanoise. Arrivé en provenance de Sunderland, le milieu de terrain avait laissé entrevoir de belles promesses sous le maillot vert. Mais la descente en Ligue 2 a tout bouleversé. L’ASSE, malgré la situation sportive, a décidé de lever son option d’achat. Une décision qui n’a pas plu au joueur, lequel n’a toujours pas rejoint l’effectif. Ce bras de fer commence sérieusement à exaspérer les supporters.

Ekwah, symbole d’un malaise à l’ASSE

Le dossier Ekwah illustre parfaitement les dérives d’un football moderne où les intérêts financiers s’entrechoquent avec les réalités sportives. Pour l’ASSE, lever l’option représentait un investissement logique sur un joueur à fort potentiel. Mais pour Ekwah, l’idée de poursuivre en Ligue 2 semble inacceptable. Ce désaccord crée une situation inédite : un joueur officiellement stéphanois mais absent, entre désillusion et tensions contractuelles.

Samedi soir, face au Grenoble Foot 38, les Magic Fans ont affiché leur ressenti à travers une banderole choc : "Descendre en Ligue 2 et ne pas assumer, les dérives du foot moderne sont à gerber. Le beurre, l’argent du beurre EKWAH encore."

Un message clair, mêlant ironie et colère, qui vise directement le joueur. Le jeu de mots souligne l’amertume des supporters, ulcérés par ce qu’ils considèrent comme un manque de respect envers le club et ses valeurs.

Une fracture difficile à réparer

Cette sortie publique des supporters pourrait bien marquer un tournant. Entre un joueur vexé et un public qui ne pardonne pas, le fossé semble se creuser chaque jour un peu plus. L’ASSE, déjà fragilisée par sa relégation, se retrouve face à une équation délicate : préserver son investissement ou trouver une porte de sortie rapide pour éviter une crise prolongée. La suite du feuilleton Ekwah sera donc scrutée avec attention, car elle symbolise bien plus qu’un simple désaccord contractuel...