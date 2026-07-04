L'ASSE fait face à un immense chantier pour la saison à venir en Seconde Ligue. Entre la publication officielle du calendrier et l'annonce de dix-neuf départs, l'effectif des Vertes est totalement décimé cet été.

Le visage de la section féminine stéphanoise va radicalement changer. En ce vendredi 3 juillet 2026, la direction du club a officialisé des mouvements d'une ampleur inédite. Les supporters de l'ASSE savent désormais à quoi s'attendre pour les prochains mois.

Un exode massif et historique pour les Vertes

Le club a confirmé le départ de dix-neuf joueuses professionnelles. Une véritable fin de cycle. Parmi les départs majeurs, plusieurs cadres historiques quittent le Forez. C'est le premier coup dur de l'été. Chloé Tapia, Alexandria Lamontagne et Amandine Pierre-Louis s'en vont. L'ASSE perd aussi Morgane Belkhiter, Lisa Martinez, Nadjma Ali Nadjim et Marion Romanelli.

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À cette liste s'ajoutent douze éléments arrivés plus récemment. L'AS Saint-Étienne se sépare ainsi d'Alice Pinguet, Ina Kristoffersen et Aleksandra Gajic. Les joueuses Kedie Johnson, Moira Kelley et Hallie Meadows plient aussi leurs bagages. Enfin, Déborah Bien-Aimé, Laura Hermann, Kaylan Bradford-Williams, Sofie Hornemann, Nikolina Istocki et Welma Fon ne porteront plus le maillot de l'ASSE. L'entraîneur Yannick Chandioux va devoir reconstruire un groupe compétitif à partir d'une page presque blanche.

Les grandes dates de la Seconde Ligue

En parallèle de ces annonces, la Fédération a dévoilé le calendrier complet de la saison 2026-2027. Les Vertes débuteront leur championnat à l'extérieur. Le premier match aura lieu le dimanche 6 septembre 2026 sur la pelouse de Thonon. Le public stéphanois devra attendre la deuxième journée pour retrouver son équipe à la maison. Ce sera le 13 septembre 2026 face au Mans.

Le calendrier complet réserve plusieurs gros chocs. Les joueuses de l'ASSE recevront le FC Metz le 18 octobre 2026. Elles affronteront ensuite l'AJ Auxerre le 1er novembre 2026 à domicile. Un déplacement périlleux à Lille est également programmé le 8 novembre 2026. L'année civile se clôturera par un voyage à Grenoble le 20 décembre 2026. La phase retour débutera dès le 17 janvier 2027.

Une reprise imminente et sous haute tension pour l'ASSE

Le temps presse pour la cellule de recrutement de l'ASSE. La reprise officielle est fixée au jeudi 9 juillet 2026 pour les traditionnels tests médicaux. Les séances collectives sur le terrain débuteront le samedi 11 juillet 2026. Le staff technique dispose de très peu de temps pour intégrer les futures recrues.

Cinq matchs amicaux et un stage au Chambon-sur-Lignon (du 06 au 09 août) sont prévus pour créer une cohésion. L'objectif sera d'être prêt pour le premier match de Coupe LFFP le 29 août 2026. Le défi s'annonce immense pour l'ASSE qui espère remonter en Arkema Première Ligue. Les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir des Vertes. Le championnat de Seconde Ligue reprendra donc dans deux mois et demi.

📅 Le calendrier de Seconde Ligue est connu ! Les Vertes lanceront leur championnat le 6 septembre sur la pelouse de Thonon, avant de retrouver le stade Salif-Keita le 13 septembre pour la réception du Mans 💚 pic.twitter.com/AM4aqHeVWO — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) July 3, 2026