, onL’ASSE recevait ce samedi soir Annecy à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, face à une formation annécienne en quête de réaction après deux revers consécutifs. À l’issue de la rencontre, remportée par l'ASSE 4-0, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Laurent Guyot (entraîneur d'Annecy) : "On n’a pas fait la meilleure mi-temps de notre saison, évidemment. D’un seul coup, l’écart est devenu trop important. C’était trop fort, ça allait trop vite. Dans une ambiance exceptionnelle, à laquelle on n’est pas habitués, ce sont des choses qui comptent aussi. Je n’ai pas grand-chose à dire. Je ne vais pas avoir beaucoup d’arguments, si ce n’est qu’on a été battus par meilleurs que nous. C’était trop fort ce soir pour nous."

"J’ai un peu plus de regrets sur le match de lundi contre Troyes. Le match nul aurait mieux reflété la rencontre. Mais on affrontait quand même le premier du championnat, qui en a mis cinq aujourd’hui à Dunkerque. Au Mans, c’était compliqué aussi. Sur les confrontations aller-retour face aux cinq premiers du classement, si je ne dis pas de bêtises, on a pris 7 points sur 30. C’est mathématique, c’est clair. Ils sont meilleurs que nous, il faut être capable de le reconnaître."

"Sur un match comme ça, face à un adversaire aussi performant techniquement, où tout va très vite, il faut être précis dans tous les domaines. Et certaines pertes de balle, si elles n’existent pas, peuvent devenir des situations intéressantes pour nous. Finalement, elles deviennent des situations pour Saint-Étienne. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est aussi l’apprentissage de ces matchs-là. Il y a des joueurs qui manquent d’expérience et qui ont besoin de les vivre."

"On a pris un coup derrière la tête, dans une ambiance exceptionnelle"

"Ces matchs ressemblent beaucoup à celui qu’on avait joué à Metz la saison passée, où on avait perdu 5-1. À l’époque, Ismaël Ghani, aujourd’hui titulaire à Lens, avait vécu un match très difficile. Mais ces expériences servent forcément pour la suite. Entre l’environnement et le vécu, cela aide à progresser."

"La grosse déception sur les trois derniers matchs, ce n’est pas forcément de les perdre. Bien sûr, je suis déçu. Mais on avait un goal-average de +9 avant Le Mans, et aujourd’hui on est à +1. C’est la première fois qu’on a un goal-average positif aussi tard dans la saison depuis qu’on est en Ligue 2. Il faut aussi le rappeler."

"On a pris un coup derrière la tête, dans une ambiance exceptionnelle, même s’il manquait une tribune. Mais il ne faut pas oublier qu’à six journées de la fin, on est déjà maintenus depuis presque deux journées. On a joué nos dix premiers matchs quasiment à l’extérieur. Si en début de saison on m’avait dit qu’on prendrait 4-0 à Saint-Étienne tout en étant maintenus à ce stade, j’aurais signé tout de suite. Même avec un score plus lourd."

"Je pense que notre valeur se situe entre la 8e et la 12e place"

"À un moment, on a été proches d’entrer dans les cinq premiers. On va jouer le coup jusqu’au boutreçoit deux adversaires de notre zone, Guingamp et Montpellier. On va se battre. Mais ça avance vite devant. Il faut aussi regarder les équipes du top 5. C’est dur sur le moment, mais il faut analyser la saison dans sa globalité. Elle reste belle."

"Je pense que notre valeur se situe entre la 8e et la 12e place. Mais certaines saisons, quand vous êtes 12e, vous luttez jusqu’au bout pour le maintien. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Je pense aussi à mes collègues du bas de tableau, certains ont de l’expérience et de la qualité. Je pense à Olivier Frapolli ou Régis Le Bris. Notre place est dans cette zone. On est déçus de ne pas accrocher le top 5, mais on continue d’avancer. On finira par y arriver."

Philippe Montanier (ASSE) : "J’aime avoir deux systèmes maîtrisés"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "Je suis incapable de vous prédire l’avenir. Ce qui est sûr, c’est que depuis deux à trois semaines, je disais aux joueurs qu’il fallait une autre organisation, en 3-4-3. Je trouve que cela correspond aux qualités de l’équipe, avec une animation offensive différente. Cela a permis aux joueurs de se reconcentrer, car on avait fait un match offensivement trop pauvre la semaine dernière. On a beaucoup travaillé cette semaine et l’implication a été très bonne. On est récompensés."

"Annecy est une équipe difficile à jouer, peu importe le système. L’idée, c’était surtout de se dire qu’on avait les joueurs pour évoluer dans cette organisation. Cela nous donne une option supplémentaire, pour aujourd’hui et pour la suite. J’aime avoir deux systèmes maîtrisés, que l’on peut adapter selon les matchs ou même en cours de rencontre."

"On cherchait un match référence. On avait fait de bons matchs, mais pas à ce niveau-là. Maintenant qu’on a atteint ce niveau, qui correspond à celui de l’équipe, il va falloir maintenir ce standard. C’est une première mi-temps et un match de référence, que l’on a ensuite bien gérés."

"Le langage corporel ne trompe pas"

"Je ne voulais pas tout révolutionner. L’équipe avait déjà des repères en 4-3-3 et j’apprécie aussi ce système. Mais j’avais en tête l’idée d’ajouter une alternative pour apporter une plus-value selon les situations."

"Les attaquants ont fait beaucoup d’efforts. C’est un poste exigeant. On leur demande de marquer, de faire des appels, de presser, de défendre. C’est très complet. J’ai plusieurs attaquants de qualité et ils ont été à la hauteur, dans un esprit collectif."

"Le langage corporel ne trompe pas. On avait dit que ce match se gagnerait ensemble. Pas seulement à onze, mais avec tout le groupe. Les entrants ont été importants. On était dans cet état d’esprit."

"Lucas Stassin retrouve de la confiance. La sélection l’a boosté. Je lui ai posé la question de savoir s’il voulait se préserver. Il m’a répondu qu’il voulait être sur le terrain et faire un grand match. Le meilleur moyen d’honorer une sélection, c’est d’être performant en club. Il l’a été."

"Kévin Pedro a un gros potentiel"

"Je préfère que les joueurs soient honnêtes avec moi. S’ils doutent, il vaut mieux ne pas les exposer. Là, je l’ai senti déterminé. Il voulait être à la hauteur."

"Boakye fait encore un très bon match. C’est un joueur important pour nous. Je ne connais pas suffisamment la sélection du Ghana pour juger, mais il reste avec nous, il va récupérer et continuer à travailler. Il fait beaucoup d’efforts dans tous les registres."

"Kévin Pedro a un gros potentiel. Mais au-delà de ses qualités, c’est son intelligence de jeu et son mental qui ressortent. Il est attentif, travailleur, polyvalent. On peut le faire jouer à plusieurs postes et il reste juste. Cela montre une vraie maturité. J’espère que le sélectionneur le suit, car des profils comme le sien sont rares."