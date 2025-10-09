Avec un bon départ et un jeu plutôt maîtrisé, l’ASSE s’impose comme le grand favori pour retrouver la Ligue 1. Selon les projections du site spécialisé Football Meets Data, les Verts disposent de plus de 80 % de chances de terminer dans les deux premières places synonymes de montée directe. Explications

Après neuf journées de championnat, l’ASSE partage la tête du classement avec Troyes et Pau (20 points). Un début de saison solide, marqué par une attaque réaliste (19 buts inscrits) et une défense de plus en plus stable.

L’ASSE en pole position pour la Ligue 1

Cette régularité n’a pas échappé aux algorithmes de Football Meets Data (FMD), référence mondiale de la modélisation sportive. D’après leur simulateur, Saint-Étienne dispose de 80,8 % de chances de terminer dans le Top 2, soit le pourcentage le plus élevé de Ligue 2. L'algorithme va plus loin est précise que l'ASSE a 91.2% de terminer dans le top 3 et 97.8 % de finir dans le Top 5.

Des chiffres qui illustrent la position de favori d'Eirik Horneland et ses hommes en Ligue 2.

Reims et Troyes en embuscade

Derrière les Stéphanois, Reims reste le deuxième favori à la montée directe avec 45,5 % de probabilité, malgré un retard de six points sur le trio de tête. Le modèle considère que la qualité de l’effectif rémois et sa profondeur peuvent encore peser sur la durée.

Troyes (36,3 %) et Pau (17,9 %) complètent le quatuor des équipes les plus susceptibles d’accrocher une place de promotion directe. L’En Avant Guingamp (6,5 %) et le Red Star (5,8 %) suivent à distance respectable.

Un statut à assumer en Ligue 2

Avec 25 millions dépensés cet été, l'ASSE est logiquement l'équipe favorite de Ligue 2. Les Verts devront poursuivre leurs efforts, car les stéphanois ont déjà pu le constater cette saison, ils sont attendus chaque week-end. Si l'ASSE veut assumer son statut, elle ne devra impérativement s'employer.

Source : Football Meets Data