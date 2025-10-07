Un quart du championnat est déjà derrière nous. L’occasion idéale pour tirer un premier enseignement sur l’entame de saison des Verts. Qui a convaincu, qui doit encore hausser son niveau à l'ASSE ? Bilan joueur par joueur, limité à ceux qui ont déjà eu un temps de jeu significatif (au moins une mi-temps).

Les satisfactions de l'ASSE

S'il y a bien un joueur qui a mis tout le monde d'accord, c'est Mahmoud Jaber. Arrivé cet été, il s'est immédiatement installé comme l'un des patrons de cette équipe. Solide dans les duels, précieux à la récupération, appliqué à la relance, l'international israélien a joué 8 rencontres sur 9 possibles. Une absence causée par le tacle très limite de Pasquiez (Grenoble). Avec Jaber, l'ASSE a des certitudes.

Annoncé sur le départ cet été, Mickaël Nadé est resté et a encore retourné la hiérarchie. Seul défenseur central gaucher, il a montré qu'il était une solution viable en L2. Après une première journée ratée à Laval, il a haussé son niveau et se montre aujourd'hui particulièrement solide. Attention toutefois à quelques fautes d'inattention qui pourraient ternir son premier bilan.

Après une saison compliquée en L1, Gautier Larsonneur montre lui aussi qu'il est au niveau en Ligue 2. Largement moins sollicité cette saison, il redevient décisif et garde son équipe dans le coup lorsque sa défense plie et s'oublie. Quatre clean sheet en 9 rencontres : « Larso » n'y est pas pour rien.

Après un été particulièrement mouvementé, Lucas Stassin est finalement resté à l'ASSE. Un départ avorté rapidement digéré pour l'attaquant belge, qui s'est immédiatement montré précieux. S'il doit encore enchaîner pour retrouver son meilleur niveau, Stassin affiche déjà 4 buts et 2 passes décisives. Pas mal en 5 titularisations. Sa saison a véritablement débuté en septembre et elle semble d'ores et déjà bien lancée.

Plus gros transfert de l'été stéphanois, Chico Lamba n'a pas déçu. Le jeune défenseur portugais s'est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable. Précieux dans les duels comme à la relance, il devra être préservé après avoir enchaîné une longue saison au Portugal. Touché au pubis, il pourrait rater quelques semaines. À surveiller de près.

Maxime Bernauer était attendu comme l'un des leaders de ce groupe après 6 mois d'adaptation. S'il s'est imposé comme un membre important, il a été freiné par une blessure. De quoi rater les trois premières journées et voir la paire Lamba - Nadé s'installer. Trimballé dans les deux couloirs de la défense, il a véritablement bien dépanné son entraîneur à des postes inhabituels. Une polyvalence précieuse pour l'ASSE.

Peu mieux faire

Encore et toujours le même constat pour Aïmen Moueffek. Lorsqu'il est là, le milieu de terrain marocain figure régulièrement parmi les meilleurs de l'équipe. Problème : Aïmen s'est encore une fois blessé. De quoi freiner son début de saison. Parviendra-t-il à enchaîner pour pouvoir exploiter tout son potentiel ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Zuriko Davitashvili. Tout blanc ou tout noir. Les soirées du Géorgien sont rarement dans la mesure. Un joueur frustrant tant son talent saute aux yeux. L'ailier stéphanois a permis à l'ASSE de glaner des points précieux. Décisif face à Rodez, Boulogne, Amiens ou Montpellier, il a affiché un visage bien plus terne face à Grenoble et surtout Guingamp. La régularité : c'est toute l'exigence que doit rechercher le Géorgien pour viser très haut.

Irvin Cardona vit un début de saison mitigé. Enfin installé dans un club qu'il a choisi, l'ancien Brestois peine à s'imposer dans l'attaque stéphanoise. Malade, il doit retrouver son meilleur niveau pour espérer déloger un Augustine Boakye particulièrement inspiré. Deux buts et deux passes décisives tout de même. Nul doute que « Cardo » sera précieux pour les Verts cette saison.

Une classe naturelle, une technique au-dessus de la moyenne : Joao Ferreira a tout pour rapidement séduire le Peuple Vert, longtemps en attente d'un latéral droit de haut niveau. Pour l'heure, le Portugais affiche de belles promesses, mais également une certaine frustration. Parfois brillant comme sur son ouverture face à Rodez, parfois trop facile, il devra impérativement enchaîner pour hausser son niveau.

Le constat reste relativement similaire pour Ebenezer Annan. Avec une activité particulièrement intéressante dans son couloir gauche, il commet encore quelques erreurs techniques qui auraient pu coûter cher aux Verts. Doté de qualités physiques au-dessus de la moyenne, il devra lui aussi enchaîner pour franchir un palier attendu.

Auteur d'une préparation estivale prometteuse, Ben Old est doucement rentré dans le rang. Il faut dire que la concurrence est rude en attaque. Pour autant, son entraîneur n'hésite pas à le faire entrer en jeu. Il a participé à 8 rencontres sur 9. À lui de venir bousculer la hiérarchie.

Les premières minutes de Joshua Duffus nous ont laissés bouche bée. Virevoltant face à Rodez, l'attaquant anglais a pris de plein fouet le retour de Lucas Stassin dans le groupe. Le Belge a besoin d'enchaîner pour retrouver le rythme. De quoi laisser des miettes à Josh, qui doit ronger son frein. Les qualités sont bel et bien présentes. Hâte de le revoir à l'œuvre.

Après une première saison plus que mitigée, Augustine Boakye est la véritable révélation de ce début de saison des Verts. Deux buts et cinq passes décisives pour le Ghanéen. Il a parfaitement suppléé Lucas Stassin en août dans un rôle de faux numéro 9 avant de reprendre le couloir droit. Techniquement au-dessus de la moyenne, il a paru plus emprunté ces dernières semaines. La trêve tombe à pic pour lui.

La plus grande surprise de ce premier quart de saison reste l'éclosion d'Igor Miladinovic. Après une année blanche, le jeune Serbe a enfin su montrer toutes ses qualités. Précieux dans les petits espaces et travailleur, il offre à Eirik Horneland une solution dans un secteur en délicatesse. Avec 356 minutes au compteur, Miladinovic doit maintenant confirmer sur la durée. Le plus dur commence pour lui.

Enfin, les deux jeunes du groupe : Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku. Initialement non prévus dans les plans, ils ont parfaitement saisi leur chance après une belle préparation estivale. De quoi grappiller une expérience précieuse à seulement 18 ans. Ils permettent également aux dirigeants stéphanois d'appuyer leurs promesses : oui, l'ASSE veut faire confiance à ses jeunes.