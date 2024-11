L'ASSE a disputé onze journées depuis le début de saison. Un retour en ligue 1 qui est difficile mais qui est conforme au projet à moyen terme lancé par la nouvelle direction. Une direction qui s'installe doucement mais qui commencer à mettre en place quelques éléments pour développer le club. Explications.

Une montée en ligue 1 avec un staff moins développé

Le club avait la saison dernière un staff qui était très peu étoffé mais qui a le mérite d'avoir réussi à remonter le club dans l'élite du football français. En effet, Olivier Dall'Oglio est le coach principal et il est accompagné par Grégory Pérès. Jean-François Bédénik est l'entraîneur des gardiens. Il accompagne Gautier Larsonneur, Etienne Green et Issiaka Toure dans la course à la remontée en ligue 1.

Aussi, le club peut s'appuyer sur deux préparateurs physiques, il s'agit de Benjamin Guy et Philippe Djo Petitjean. Le second est issu du monde de l'athlétisme et apporte une approche différente de la préparation physique.

Sur le plan médical, le club dispose d'un médecin Tarak Bouzaabia, d'un masseur Laurent Bensadi, d'un diététicien Mehdi Boussaid et de 4 kinés Hubert Largeron, Thomas Bernier, Mathieu Rachet, Pierre-Luc Guichard.

Enfin, Sonny Vitulli est responsable de tout ce qui concerne l'analyse vidéo (analyse de l'adversaire, gestion des coups de pieds arrêtés, analyse collective des matchs).

À l'intendance, le club peut compter sur Fabrice Di Natale et comme team manager Fred Emile occupe le poste. Un rôle qu'il a détaillé dans le Progrès : « Entre 2000 et 2016, j’étais seul à l’intendance puis j’ai été rejoint par Fabrice Di Natale et je suis devenu team manager en 2019. Pendant seize ans, mon métier était un mélange entre celui d’intendant et de team manager. Le football évoluant, on s’est aperçu qu’on devait être beaucoup plus pointu dans l’organisation et la logistique autour des joueurs.

Je m’occupais de l’intendance, de l’organisation des déplacements, des matches amicaux, de l’accueil des joueurs… Les journées étaient très prenantes et on ne faisait pas forcément tout bien. On a réussi à aller dans le détail en professionnalisant le service. Depuis 2019, je suis team manager sous la responsabilité de Samuel Rustem, directeur des activités sportives, et j’ai sous mes ordres un intendant, Fabrice Di Natale, et deux lingères, Lydie Leblanc et Laura Bourgeois, qui en plus nettoient le bâtiment. »

Un staff qui s'étoffe à l'ASSE

Romain Hamouma a rejoint le staff du groupe professionnel de l'ASSE. Il occupe officiellement le poste d'entraîneurs des attaquants. Hamouma distille des conseils et réalise des ateliers avec les attaquants de l'effectif pro. Aussi, il a un rôle d'accompagnant auprès d'Olivier Dall'Oglio. Bien que son adjoint principal soit Grégory Pérès, son homme de confiance depuis de nombreuses saisons, Hamouma est une épaule sur laquelle s'appuie ODO.

Ilan a quitté la cellule de recrutement. Bien qu'il soit sur le terrain à observer les séances du groupe professionnel régulièrement, il n'occupe pas un rôle dans le staff professionnel. Il est davantage axé sur la performance. En effet, depuis quelque temps, le club a promu au sein du groupe professionnel Romain Marée. Cet éducateur du centre de formation (entraîneur principal des U14 et analyste vidéo du groupe réserve), est désormais rattaché au groupe professionnel.

En effet, il réalise des montages vidéos afin de revenir sur les performances de chaque joueur. Un support qui permet à l'ancien attaquant de l'ASSE d'effectuer son nouveau rôle. En effet, Ilan effectue les retours et corrigent via la vidéo les comportements de joueurs via des entretiens. Des entretiens individuels le plus souvent. C'est donc un travail en binôme que réalise le duo Marée-Ilan. Un nouvel axe dans le staff de l'ASSE qui s'appuie beaucoup sur la vidéo. Le moyen de faire grandir un effectif juvénile qui se veut prometteur.

« L’an 1 du projet Kilmer Sports à l’ASSE est capital ! »