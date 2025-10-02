Paul Eymard, 17 ans, a participé ce mercredi à l’entraînement des professionnels de l’ASSE. Un retour marquant après plusieurs semaines de mise à l’écart. Entre tensions contractuelles, choix d’avenir et attachement au maillot vert, le dossier de l’un des plus grands espoirs du centre de formation connaît un nouvel épisode.

À seulement 17 ans, Paul Eymard est déjà considéré comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. International français avec l’équipe de France U17, véritable métronome dans l’entrejeu, il s’est imposé comme un cadre de la génération 2008. Depuis la saison dernière, il enchaîne les rencontres avec la réserve stéphanoise, prouvant qu’il est capable de tenir son rang face à des joueurs plus âgés et expérimentés.

Sa maturité technique et son intelligence de jeu en font un profil rare. L’ASSE, qui a souvent vu éclore de grands talents issus de son centre de formation, sait qu’elle tient un joyau. Mais dans le football moderne, la précocité attire rapidement les regards venus d’ailleurs. Plusieurs clubs étrangers, séduits par son potentiel, ont tenté de l’attirer avec des propositions contractuelles bien plus avantageuses que celles proposées par les Verts.

Un dossier contractuel qui s’enlise

La situation s’est compliquée au fil des mois. Alors qu’il avait participé à la préparation estivale avec les pros, Paul Eymard a vu sa progression stoppée net. En cause : des désaccords entre le club et son entourage au sujet de la signature de son premier contrat professionnel.

Pour marquer sa position, l’ASSE avait pris une décision forte : retirer le joueur du groupe professionnel, mais aussi du groupe réserve. Résultat, pendant plusieurs semaines, Paul Eymard n’a eu d’autre choix que de s’entraîner avec son groupe d’âge, sans perspective de match le week-end. Une situation difficile à vivre pour un jeune joueur en pleine progression, d’autant qu’il venait d’enchaîner des performances remarquées avec la réserve.

Loin d’éteindre son ambition, cette mise au placard a renforcé la détermination du joueur. Selon nos informations, Paul Eymard a toujours affiché sa volonté de signer à l’ASSE. Attaché au club qui l’a formé, il n’a jamais cédé aux sirènes financières venues de l’étranger.

Un retour progressif qui change la donne à l'ASSE

Ces dernières semaines, la situation a évolué dans un sens plus favorable. Comme nous l’avions annoncé en exclusivité, Paul Eymard a d’abord retrouvé le groupe réserve, avec lequel il dispute de nouveau les rencontres officielles. Et ce mercredi, nouveau signe fort : le milieu de terrain a été convié à une séance d’entraînement avec les professionnels.

Une première depuis plus d’un mois, qui marque clairement une volonté d’apaisement entre les différentes parties. Pour un jeune joueur en quête de progression, la possibilité de s’entraîner avec les pros est une étape essentielle. Cela lui permet non seulement de hausser son niveau d’exigence, mais aussi de montrer aux yeux du staff qu’il a le potentiel pour s’imposer à court terme dans l’effectif.

Symboliquement, ce retour dans le groupe pro pourrait bien être l’élément déclencheur d’un accord. Le joueur veut signer, le club veut le garder : reste désormais à trouver un terrain d’entente avec son entourage.

La majorité de Paul Eymard, un tournant décisif

Le mois de janvier pourrait être un moment clé dans ce dossier. En atteignant la majorité (il l'aura le 5 janvier 2026), Paul Eymard aura davantage de poids dans les discussions concernant son avenir. La signature de son contrat professionnel pourrait d'ailleurs lui ouvrir les portes d'une présence dans le groupe de la ligue 2 pour un match officiel d'ici la fin de saison 2025-2026.

Ce choix serait une excellente nouvelle pour le club, qui verrait ainsi l’un de ses plus grands talents récents poursuivre son aventure sous le maillot vert. Pour un club comme l’ASSE, la formation est un pilier stratégique, et sécuriser l’avenir d’un joueur de ce niveau est essentiel, tant sur le plan sportif que sur le plan financier.

Un départ libre, ou même prématuré, serait vécu comme une perte énorme, comparable à d’autres cas récents où des pépites du centre avaient choisi de partir trop tôt.

L’ASSE et Eymard : un avenir commun à construire

L’histoire entre Paul Eymard et l’ASSE est encore en train de s’écrire, mais les bases d’une réconciliation semblent désormais posées. En retrouvant les pros, le jeune milieu a prouvé qu’il restait concentré sur son objectif : réussir chez les Verts. De son côté, le club a envoyé un signal positif en rouvrant la porte d’un avenir commun.

Le chemin est encore long et les négociations doivent aboutir, mais tout indique que le dossier avance enfin dans la bonne direction. Pour l’ASSE comme pour Paul Eymard, il n’y a sans doute pas de meilleure option que de continuer ensemble.

Les supporters stéphanois, qui suivent attentivement ce feuilleton, espèrent désormais que la signature du premier contrat professionnel viendra mettre un terme définitif à ce bras de fer. Avec Paul Eymard, l’ASSE pourrait bien tenir son prochain grand milieu de terrain.