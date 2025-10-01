L’AS Saint-Étienne a concédé sa première défaite de la saison vendredi soir face à Guingamp (2-3), dans un match marqué par beaucoup de nervosité et un manque de maîtrise collective. Si les Verts ont espéré jusqu’au bout grâce à la réduction du score tardive de Mickaël Nadé, ils ont surtout vu l’un de leurs cadres quitter la pelouse prématurément : Maxime Bernauer. La commission de discipline vient de rendre son verdict quant à la sanction infligée au défenseur stéphanois.

Déjà averti en première période pour une faute sur Louis Mafouta, le latéral stéphanois a complètement craqué en fin de rencontre. À la 82e minute, après le but de Tanguy Ahilé qui offrait le break aux Bretons, Bernauer s’en est pris au buteur guingampais, allant jusqu’à l’attraper par le maillot pour le projeter au sol. Un geste d’énervement totalement évitable qui a immédiatement été sanctionné par un carton rouge direct.

Cette expulsion a scellé les espoirs des Verts, réduits à dix dans une fin de match pourtant encore ouverte. Elle symbolise aussi la fébrilité d’un collectif stéphanois qui, malgré son statut de leader au coup d’envoi, a montré des signes inquiétants de nervosité.

La commission de discipline a frappé fort !

Pour Maxime Bernauer, cette sortie prématurée pourrait avoir des conséquences bien plus lourdes. La commission de discipline de la LFP, réunit ce soir, se penchait sur ce geste, et une suspension était inévitable. Restait à savoir quelle serait la durée exacte de sa sanction. En fonction de la sévérité de la commission, l’ancien joueur de Paris FC et d’Anderlecht risquait de manquer plusieurs rencontres importantes, alors que l’ASSE s’apprête à entrer dans une période dense du calendrier.

La décision de la LFP

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Maxime BERNAUER (AS Saint-Étienne)

Une lourde décision pour le défenseur stéphanois...qui ratera donc les rencontres face à Montpellier, Le Mans et Annecy.