Après un début de saison prometteur, l’ASSE aborde un mois d’octobre capital dans la course à la montée. Deuxième au classement avec 17 points, les Verts ont vu leur dynamique légèrement ralentie par une défaite à domicile face à Guingamp (2-3). Ce revers, le premier de la saison, leur a coûté la première place occupée par Troyes.

Octobre sera l’occasion pour les hommes d’Eirik Horneland de se relancer face à des adversaires de tous calibres.

1. Un déplacement périlleux à Montpellier

Les hostilités débuteront fort avec un choc à la Mosson. Montpellier, septième avec 11 points, reste une équipe imprévisible. Capable de battre Laval à l’extérieur (0-1), mais aussi de chuter lourdement à domicile contre Boulogne-sur-Mer (1-3), le MHSC manque de régularité. Néanmoins, les joueurs de Zoumana Camara se montrent solides face aux équipes du haut de tableau.

Les Stéphanois devront montrer une réaction après leur faux pas contre Guingamp. L’état d’esprit sera scruté de près, tout comme la capacité à répondre dans un match où l’intensité devrait être au rendez-vous.

2. L'ASSE de retour à Geoffroy-Guichard face au Mans

Après la trêve internationale, les Verts recevront Le Mans, actuellement 13e. Une rencontre qui devra permettre à l’ASSE de reprendre des points à domicile. Lors de son dernier match à domicile, la formation stéphanoise a déçu son public. Une réaction sera donc attendue face à un adversaire qui peine à l’extérieur, mais reste dangereux.

Le club sarthois a récemment battu Grenoble (1-0) et compte sur une attaque rapide pour surprendre ses adversaires. Un match piège que les Stéphanois devront aborder avec sérieux.

3. Un déplacement à Annecy

Annecy, classé 14e, est à la peine cette saison, mais a montré quelques signes de réveil. Malgré quatre défaites, le club haut-savoyard a posé des problèmes à plusieurs équipes. Ce déplacement, dans un stade souvent difficile à manier, pourrait être l’occasion pour Saint-Étienne d’engranger des points face à un mal classé, à condition de ne pas tomber dans la facilité.

4. Un sommet contre Pau

Pour clôturer le mois, l’ASSE recevra Pau pour un véritable choc au sommet. Les deux équipes comptent actuellement le même nombre de points (17), et cette rencontre pourrait être décisive pour la lutte en haut du classement.

Pau réalise un excellent début de saison et reste sur plusieurs victoires convaincantes. Le duel face aux Verts sera donc l’un des temps forts du mois de Ligue 2.

Ligue 2 : Le mois qui attend l'ASSE

04/10 : Montpellier – ASSE

: Montpellier – ASSE Trêve internationale

18/10 : ASSE – Le Mans

: ASSE – Le Mans 25/10 : Annecy – ASSE

: Annecy – ASSE 28/10 : ASSE – Pau

Avec quatre matchs en 24 jours, dont deux déplacements et deux chocs à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne devra montrer du caractère. La montée se construit aussi dans ces moments où l’enchaînement des matchs peut être usant. Réaction attendue dès samedi à la Mosson.