Ce dimanche, l’équipe de France U17 jouait face à l’Albanie pour son dernier match de poules. Djylian Nguessan et Paul Eymard (ASSE) se sont une nouvelle fois distingués comme deux hommes forts de cette rencontre.

Les Bleuets terminent la phase de groupes ! Déjà qualifiés après leurs victoires face à l’Allemagne (3-0) et au Portugal (1-1), les jeunes Tricolores n’ont pas fait dans la demi-mesure ce dimanche 25 mai face à l’Albanie. Score final : 4-0 (Nguessan double buteur), une prestation collective aboutie qui confirme les ambitions françaises dans cet Euro 2025 U17.

Remplaçant au coup d'envoi, Djylian Nguessan, déja buteur contre l'Allemagne, n’a pas manqué l’occasion de briller. Toujours aussi mobile et percutant, le jeune attaquant stéphanois impressionne par sa régularité et son sang-froid devant le but, des qualités déjà entrevues lors de ses entrées avec l’ASSE en Ligue 1.

Paul Eymard de l'ASSE, maillon fort de l’entrejeu tricolore

Autre Vert remplaçant : Paul Eymard, a livré une entrée solide dans l’entrejeu. Positionné dans le cœur dans le 4-3-3 de Jean-Luc Vannuchi, il a parfaitement dicté le tempo du match. Propre dans la relance, appliqué dans le pressing, il a été l’un des garants de l’équilibre collectif.

Sa complémentarité avec les milieux offensifs français a fluidifié la circulation du ballon et permis aux Bleuets d’étouffer rapidement une équipe albanaise dépassée dans tous les compartiments du jeu.

Cap sur les demis, avec des Stéphanois en pleine confiance

Grâce à ce troisième succès en autant de rencontres, la France termine en tête de son groupe avec sept points. Le prochain défi pour les Bleuets sera une demi-finale.

Djylian Nguessan, déjà auteur de trois buts dans le tournoi, s’impose comme un élément clé de l’attaque tricolore. De son côté, Paul Eymard monte en puissance. Deux jeunes Verts qui confirment leur potentiel, à suivre de près tant pour la suite de l’Euro… que pour la saison prochaine avec l’AS Saint-Étienne.