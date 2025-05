Deux jeunes talents de l’ASSE, Paul Eymard et Djylian Nguessan, ont été titularisés ce lundi face à l’Allemagne lors du premier match de l’équipe de France U17 à l’Euro en Albanie. Mieux encore, Nguessan a inscrit le but du break pour les Bleuets.

Ce lundi 19 mai, l’équipe de France U17 entamait son Euro 2025 en Albanie par un choc face à l’Allemagne. Une rencontre inaugurale importante pour les jeunes Bleuets… et pour deux Stéphanois fièrement représentés : Paul Eymard (milieu) et Djylian Nguessan (attaquant), tous deux formés à l’AS Saint-Étienne.

Les deux joueurs ont été titularisés d’entrée par le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi. Un signe fort de confiance pour ces deux pépites issues du centre de formation stéphanois, qui s’illustrent déjà cette saison avec les U19 nationaux et en sélection.

Nguessan buteur, Eymard solide au milieu

La France s’est imposée 3-0 face à une solide équipe d’Allemagne. Le Toulousain Ilyas Azizi a ouvert le score, avant que Djylian Nguessan ne vienne faire le break, concluant une action offensive avec sang-froid. Un but précieux, qui valide la domination française et récompense la performance collective des Bleuets. En fin de rencontre, Batola a inscrit le troisième but français.

À ses côtés, Paul Eymard a également brillé. Positionné au milieu, il a joué juste, propre, et s’est montré précieux dans la récupération comme à la relance. Une prestation qui devrait le conforter pour les prochaines échéances du tournoi.

Objectif demi-finales pour les Bleuets

Prochains rendez-vous : le Portugal le 22 mai, puis l’Albanie, pays hôte, le 25 mai. Une victoire face aux Lusitaniens permettrait déjà aux Bleuets d’entrevoir les quarts. Pour l’ASSE, c’est aussi l’occasion de voir deux de ses plus prometteurs talents progresser au plus haut niveau international U17. À noter que le Portugal s'est imposé 4-0 contre l'Albanie dans l'autre match de cette poule.

Avec un Djylian Nguessan décisif et un Paul Eymard en pleine confiance, l’avenir semble radieux, pour les Bleuets… comme pour les Verts.