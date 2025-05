Après une saison frustrante, l’ASSE semble mieux armée que jamais pour retrouver l’élite du football français. Cet aller-retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2 est difficile à digérer pour le club et les supporters. Pourtant, tout porte à croire que les Verts pourraient passer peu de temps dans l'antichambre de l'élite du football français. Budget, ambition, effectif : voici les 5 raisons qui laissent espérer une remontée en Ligue 1.

Au-delà du coup d’arrêt sportif, cette descente a agi comme un électrochoc. Loin de s’enliser, le club stéphanois pourrait rapidement mettre en œuvre des changements structurels majeurs. Une direction plus affirmée, un projet sportif recalibré, des moyens financiers inédits à ce niveau : tous les voyants semblent passer au vert malgré le traumatisme de la relégation. Derrière les discours et les ambitions affichées, plusieurs faits concrets laissent penser que l’ASSE dispose aujourd’hui d’une base solide pour viser la remontée immédiate.

Voici, point par point, ce qui fait de Saint-Étienne l’un des grands favoris à la montée cette saison.

Une DNCG favorable : un feu vert sans restriction

La première bonne nouvelle viendra inévitablement du gendarme financier du football français. La DNCG ne devrait imposer aucune restriction à l’AS Saint-Étienne pour la saison 2025-2026. Alors que Jean-Marc Mickeler annonce une posture intransigeante de la part de la DNCG, laissant craindre des relégations administratives en masse, l'ASSE sera à l'abri ! Contrairement à plusieurs concurrents, les Verts peuvent préparer leur mercato sereinement et sans pression extérieure. Cela permet à la direction de planifier des investissements ciblés pour renforcer un effectif qui se voudra très ambitieux. Ce soutien indirect de la DNCG est un signal fort : l’ASSE est en ordre de marche pour la remontée.

Le plus gros budget de Ligue 2 : un avantage décisif

Aujourd'hui, nous pouvons estimer que les Verts vont se doter d'un budget à la hauteur de leurs ambitions. Ivan Gazidis, après la rencontre perdue face à Toulouse, évoquait l'ambition de KSV et ne laissait aucun suspense quant aux moyens engagés la saison prochaine : "Nous devons prendre nos responsabilités, moi le premier. C'est une fin décevante. [...] Nous essayons de redresser un club sportivement et financièrement. On ne veut pas d'un club qui oscille entre la L1 et la L2. On construit quelque chose de plus grand. Nos objectifs sont les mêmes. Notre engagement est très fort. Nous sommes engagés financièrement, mais pas uniquement. Il y a déjà eu beaucoup de changements, mais nous comprenons plus de choses qu'il y a un an. On sait qu'il faut encore des changements et des investissements. Et nous allons le faire".

Le budget de l'ASSE pourrait ainsi osciller aux alentours de 30 millions d’euros, l’ASSE disposerait tout simplement du plus gros budget de la Ligue 2. Une force financière considérable dans un championnat souvent contraint à des économies. Cela permettrait de conserver certains cadres, de recruter plus tôt et de cibler des profils recherchés, en concurrence directe avec des clubs de Ligue 1. Ce levier économique offrirait un confort stratégique, notamment pour devancer des concurrents sur le marché des transferts ou sécuriser de jeunes talents prometteurs.

Des dirigeants piqués dans leur orgueil

Depuis la reprise du club par Kilmer Sports Ventures, un virage stratégique s’est enclenché. Après une phase d’observation prudente, les actionnaires veulent désormais passer à l’action. L'échec du maintien cette saison a été vécu comme un échec cuisant. Les dirigeants sont vexés, mais surtout revanchards. Ils veulent redorer l’image de l’institution et faire de Sainté une place forte du football français. Ce nouvel état d’esprit, plus conquérant, pourrait tout à fait mener à une reprise en main plus perceptible. Alors qu'il a largement été reproché aux dirigeants de ne pas être suffisamment présents à l'Etrat, ce pourrait-il qu'ils fréquentent davantage les bureaux du centre sportif ? C'est bien possible, et ce serait un signal très fort.

Un effectif rajeuni et compétitif

Le chantier de la saison 2025-2026 repose aussi sur un rajeunissement de l’effectif et une recherche qualitative supérieure. Exit certains profils vieillissants, place à une nouvelle génération ambitieuse. Plusieurs jeunes issus du centre de formation sont attendus, encadrés par des cadres toujours présents. Cette dynamique devrait injecter plus d’intensité, de fraîcheur et d’agressivité dans le jeu. L’objectif est clair : construire une équipe plus mobile, plus moderne, plus homogène pour dominer la Ligue 2 avec constance. Il est fort possible, à ce jour, que le groupe qui va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, propose davantage d'homogénéité, voire de qualités, que celui qui a sombré en Ligue 1 cette saison.

Kilmer passe à l’action : la fin de la phase d'observation

L’argument le plus déterminant réside sans doute dans le changement d’attitude du groupe Kilmer. Après une année d’analyse et de prise de repères dans un environnement nouveau, les Canadiens comptent accélérer la cadence. Ils veulent désormais structurer le club selon leur vision nord-américaine de la performance. Résultat : des moyens renforcés, une gouvernance clarifiée et un projet sportif plus lisible. Le temps de l’attente est terminé, celui de la montée est arrivé.